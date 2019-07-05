«Нерадивость и бездействие»: Айсен Николаев прокомментировал ситуацию с Мохсоголлохским центром помощи детям

Два года назад одного из несовершеннолетних воспитанников центра признали виновным в поджоге частного дома. На тот момент мальчику не исполнилось 14 лет, и уголовное дело было прекращено. Однако в сентябре 2018 года дело возобновили, Хангаласский районный суд вынес решение в пользу пострадавшей гражданки. После истечения отведённых законом 30-и дней после вступления решения суда в законную силу, счета Мохсоголлохского центра помощи детям арестовали.

- За каждым таким случаем стоят чья-то нерадивость и бездействие, – сказал Глава Якутии Айсен Николаев, комментируя ситуацию с арестом счетов Мохсоголлохского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, по решению Хангаласского районного суда.

Айсен Николаев подчеркнул, что подобная ситуация сложилась по причине безответственности и безалаберности руководства центра помощи детям и муниципального образования, на балансе которого находится социальное учреждение.

- Эта ситуация сложилась не сегодня и не вчера, а зрела два года. За это время проблему можно было решить. Именно директор руководит деятельностью социального учреждения, принимает меры по созданию необходимых социально-бытовых условий для воспитанников и работников центра. Он не имел права доводить ситуацию до такого состояния, должен был бить в колокола, обращаться во все инстанции. А глава района в соответствии со своими полномочиями должен был обеспечить нормальное функционирование социального учреждения, – отметил глава республики.

Сегодня в Хангаласском районе приняты решения по исправлению ситуации. Так, глава района Гаврил Алексеев отметил, что счета, заблокированные сегодня по решению Хангаласского районного суда, будут разблокированы уже завтра. В случае, если Верховный суд Якутии оставит решение районного суда в силе, ущерб будет выплачен из муниципального бюджета Хангаласского улуса, так как у Мохсоголлохского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, нет статьи расходов на оплату исполнительного производства.

- Такие решения можно было принять ещё два года назад, а не ждать. Такое поведение недопустимо для всех должностных лиц, тем более лиц, отвечающих за будущее детей. Сейчас все воспитанники центра находятся на отдыхе на Чёрном море в Анапе. К их приезду социальное учреждение должно работать в обычном режиме, – подчеркнул Айсен Николаев и дал поручение Правительству республики взять ситуацию на контроль до полного разрешения.

Сейчас прокуратурой Хангаласского района организована проверка законности действий финансового органа по приостановлению счетов Мохсоголлохского детского дома.