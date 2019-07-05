2019-07-05T05:09:57+03:00
Общество

«Нерадивость и бездействие»: Айсен Николаев прокомментировал ситуацию с Мохсоголлохским центром помощи детям

Счета Мохсоголлохского центра арестовали из-за поджога жилого дома
Мария Удовкина
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Сейчас прокуратурой Хангаласского района организована проверка законности действий финансового органа по приостановлению счетов Мохсоголлохского детского дома.Сейчас прокуратурой Хангаласского района организована проверка законности действий финансового органа по приостановлению счетов Мохсоголлохского детского дома.
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Два года назад одного из несовершеннолетних воспитанников центра признали виновным в поджоге частного дома. На тот момент мальчику не исполнилось 14 лет, и уголовное дело было прекращено. Однако в сентябре 2018 года дело возобновили, Хангаласский районный суд вынес решение в пользу пострадавшей гражданки. После истечения отведённых законом 30-и дней после вступления решения суда в законную силу, счета Мохсоголлохского центра помощи детям арестовали.

- За каждым таким случаем стоят чья-то нерадивость и бездействие, – сказал Глава Якутии Айсен Николаев, комментируя ситуацию с арестом счетов Мохсоголлохского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, по решению Хангаласского районного суда.

Айсен Николаев подчеркнул, что подобная ситуация сложилась по причине безответственности и безалаберности руководства центра помощи детям и муниципального образования, на балансе которого находится социальное учреждение.

- Эта ситуация сложилась не сегодня и не вчера, а зрела два года. За это время проблему можно было решить. Именно директор руководит деятельностью социального учреждения, принимает меры по созданию необходимых социально-бытовых условий для воспитанников и работников центра. Он не имел права доводить ситуацию до такого состояния, должен был бить в колокола, обращаться во все инстанции. А глава района в соответствии со своими полномочиями должен был обеспечить нормальное функционирование социального учреждения, – отметил глава республики.

Сегодня в Хангаласском районе приняты решения по исправлению ситуации. Так, глава района Гаврил Алексеев отметил, что счета, заблокированные сегодня по решению Хангаласского районного суда, будут разблокированы уже завтра. В случае, если Верховный суд Якутии оставит решение районного суда в силе, ущерб будет выплачен из муниципального бюджета Хангаласского улуса, так как у Мохсоголлохского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, нет статьи расходов на оплату исполнительного производства.

- Такие решения можно было принять ещё два года назад, а не ждать. Такое поведение недопустимо для всех должностных лиц, тем более лиц, отвечающих за будущее детей. Сейчас все воспитанники центра находятся на отдыхе на Чёрном море в Анапе. К их приезду социальное учреждение должно работать в обычном режиме, – подчеркнул Айсен Николаев и дал поручение Правительству республики взять ситуацию на контроль до полного разрешения.

Сейчас прокуратурой Хангаласского района организована проверка законности действий финансового органа по приостановлению счетов Мохсоголлохского детского дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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