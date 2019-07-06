2019-07-06T10:20:11+03:00
Общество

Проект «Саха Z» вошел в список финалистов мировой премии

Создатели проекта представили парк будущих поколений в Якутии
Мария Удовкина
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Парк будет создан на двух гектарах в 79 квартале.Парк будет создан на двух гектарах в 79 квартале.
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Фестиваль World Architecture Festival проводится ежегодно с 2008 года. На своей площадке он собирает лучших архитекторов, градостроителей и инвесторов из более чем 60 стран. Все они борются за одну из крупнейших профессиональных наград в мире, которую часто называют архитектурным «Оскаром».

Среди финалистов в этом году несколько проектов из Китая, Турции, Казахстана, Москвы, США, Шотландии, Индии, Чили, Иордании, Польши, Австралии. Список обладателей премии огласят 4-6 декабря в Амстердаме.

Для отбора лучшего претендента на участие в фестивале, в Якутии был проведен соответствующий конкурс, где проект «Саха Z» был высоко оценен членами жюри. Проект победителей, как было объявлено во время его презентации, «завязан на современном переосмыслении древнего эпоса якутов, культурных образов, символов и орнаментов». Он был разработан консорциумом «ATRIUM/Восток+».

Проект содержит современное переосмысление якутского эпоса. Фото: pikabu.ru.

Проект содержит современное переосмысление якутского эпоса. Фото: pikabu.ru.

Парк будет создан на двух гектарах в 79 квартале — это территория, находящая в 15 минутах от центра города. С ней граничит кампус университета, что удобно, поскольку общественное пространство будет рассчитано на молодежь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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