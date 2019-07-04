2019-07-04T11:38:34+03:00
Конкурсы и тесты

Тест: что ты знаешь о поцелуях?

6 июля отмечается Всемирный день поцелуя
Мария Удовкина
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Всемирный день поцелуев придумали в Великобритании.Всемирный день поцелуев придумали в Великобритании.Фото: Архив "КП"
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6 июля отмечается Всемирный день поцелуя. Каждый день по несколько раз мы целуем наших партнеров, детей, родителей, животных. А много ли мы знаем про это явление?

1В каком году был впервые показан поцелуй в кино?

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Правильный ответ:Длился он всего 18 секунд, в течение которых актеры Мая Ирвин и Джон Райс разыграли заключительную сцену из мюзикла «Вдова Джонс». Для общественности того времени это было неприемлемо. Постановку обвинили в распущенности. Во многих местах, где демонстрировалась запись, общественность требовала от полиции запретить показ.

2Сколько длился самый долгий поцелуй?

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Правильный ответ:Рекорд был установлен в Таиланде 44-летним сотрудником службы безопасности и 33-летней домохозяйкой. В поцелуе пара простояла 58 часов, 35 минут и 58 секунд.

3В мире есть дисциплина, изучающая фундаментальные физиологические и психологические особенности человеческого поцелуя. Как она называется?

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Правильный ответ:Официально филематология была признана на конгрессе Американской ассоциации развития науки в 2009 году.

4Что изображено на известной фотографии 1967 года?

Фото: pikabu.ru.
Правильный ответ:Фотографу Рокко Морабито удалось зафиксировать момент, когда электрик Джей Ди Томпсон делает искусственное дыхание напарнику Рендаллу Чемпиону после удара разрядом в 4 000 вольт. Именно этот прием спас жизнь пострадавшему.

5Как думаете, сколько процентов россиян по данным ВЦИОМ любят целоваться?

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Правильный ответ:Согласно исследованию, любят целоваться 52% россиян, 38% сообщили, что это им не нравится. Еще 9% затруднились ответить.

6Сколько времени на поцелуи тратит человек за свою жизнь?

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Правильный ответ:Среднестатистический человек тратит на поцелуи всего 2 недели за всю свою жизнь.

7Как большинство людей предпочитает целоваться?

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Правильный ответ:66 % людей предпочитают целоваться с закрытыми глазами.

8Науке известно более 40 000 тысяч фобий. А есть ли среди них боязнь поцелуев?

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Правильный ответ:Если для большинства поцелуй – источник удовольствия, нежности, то для филемафобов он символизирует собой чувство сильнейшего дискомфорта, огромный стресс. Филемафобия – боязнь поцелуев.

9На Рождество у Англичан есть традиция целоваться под омелой. С чем это связано?

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Правильный ответ:Бальдур, бог мира, был ранен стрелой, сделанной из омелы, и исцелен от раны по просьбе других богов и богинь. После этого омелу отдали во власть богини любви, которая установила, что каждый проходящий под омелой должен получить поцелуй в доказательство того, что эта ветвь стала эмблемой любви, а не ненависти.

10Сколько мышц лица задействуются во время поцелуя?

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Правильный ответ:29 мышц лица задействованы во время поцелуя. Благодаря такой тренировке повышается тонус кожи, разглаживаются мелкие морщинки.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:К сожалению, ты очень мало знаешь о поцелуях. Занимайся этим чаще!
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Поцелуи для тебя много значат, но делаешь ты это нечасто.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Ты настоящий любитель поцелуев!
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ИСТОЧНИК KP.RU

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