Тест: что ты знаешь о поцелуях?
6 июля отмечается Всемирный день поцелуя
Всемирный день поцелуев придумали в Великобритании.Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
6 июля отмечается Всемирный день поцелуя. Каждый день по несколько раз мы целуем наших партнеров, детей, родителей, животных. А много ли мы знаем про это явление?
1В каком году был впервые показан поцелуй в кино?
-
Правильный ответ:Длился он всего 18 секунд, в течение которых актеры Мая Ирвин и Джон Райс разыграли заключительную сцену из мюзикла «Вдова Джонс». Для общественности того времени это было неприемлемо. Постановку обвинили в распущенности. Во многих местах, где демонстрировалась запись, общественность требовала от полиции запретить показ.
2Сколько длился самый долгий поцелуй?
-
Правильный ответ:Рекорд был установлен в Таиланде 44-летним сотрудником службы безопасности и 33-летней домохозяйкой. В поцелуе пара простояла 58 часов, 35 минут и 58 секунд.
3В мире есть дисциплина, изучающая фундаментальные физиологические и психологические особенности человеческого поцелуя. Как она называется?
-
Правильный ответ:Официально филематология была признана на конгрессе Американской ассоциации развития науки в 2009 году.
4Что изображено на известной фотографии 1967 года?
Фото: pikabu.ru.
Правильный ответ:Фотографу Рокко Морабито удалось зафиксировать момент, когда электрик Джей Ди Томпсон делает искусственное дыхание напарнику Рендаллу Чемпиону после удара разрядом в 4 000 вольт. Именно этот прием спас жизнь пострадавшему.
5Как думаете, сколько процентов россиян по данным ВЦИОМ любят целоваться?
-
Правильный ответ:Согласно исследованию, любят целоваться 52% россиян, 38% сообщили, что это им не нравится. Еще 9% затруднились ответить.
6Сколько времени на поцелуи тратит человек за свою жизнь?
-
Правильный ответ:Среднестатистический человек тратит на поцелуи всего 2 недели за всю свою жизнь.
7Как большинство людей предпочитает целоваться?
-
Правильный ответ:66 % людей предпочитают целоваться с закрытыми глазами.
8Науке известно более 40 000 тысяч фобий. А есть ли среди них боязнь поцелуев?
-
Правильный ответ:Если для большинства поцелуй – источник удовольствия, нежности, то для филемафобов он символизирует собой чувство сильнейшего дискомфорта, огромный стресс. Филемафобия – боязнь поцелуев.
9На Рождество у Англичан есть традиция целоваться под омелой. С чем это связано?
-
Правильный ответ:Бальдур, бог мира, был ранен стрелой, сделанной из омелы, и исцелен от раны по просьбе других богов и богинь. После этого омелу отдали во власть богини любви, которая установила, что каждый проходящий под омелой должен получить поцелуй в доказательство того, что эта ветвь стала эмблемой любви, а не ненависти.
10Сколько мышц лица задействуются во время поцелуя?
-
Правильный ответ:29 мышц лица задействованы во время поцелуя. Благодаря такой тренировке повышается тонус кожи, разглаживаются мелкие морщинки.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:К сожалению, ты очень мало знаешь о поцелуях. Занимайся этим чаще!
Поделиться
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Поцелуи для тебя много значат, но делаешь ты это нечасто.
Поделиться
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Ты настоящий любитель поцелуев!
Поделиться
ИСТОЧНИК KP.RU