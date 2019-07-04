2019-07-04T09:36:11+03:00
Общество

Анна Лозовская – о любви к технике, большой авиационной семье и мечтах о балете

33-летняя якутянка стала первой женщиной-командиром воздушного судна Л-410 в современной истории авиации республики
Мария Удовкина
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Чтобы поступить в авиационное, девушке потребовалось два года – раньше представительниц «слабого пола» туда не брали.Чтобы поступить в авиационное, девушке потребовалось два года – раньше представительниц «слабого пола» туда не брали.Фото: Из личного архива героя публикации
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В авиации женщин намного меньше, чем мужчин. Мы привыкли, что на борту самолета мужской голос сообщит по радиосвязи, на какой высоте пройдет полет и какая температура ожидает нас по прибытии. А девушка-бортпроводница нальет сок и раздаст еду.

Но времена меняются, и сейчас женщинам гораздо проще реализовать себя в «мужских» профессиях. Пять лет назад якутянка Анна Лозовская стала первой женщиной-командиром воздушного судна в современной истории авиации республики. А 20 июня 2019 года она выполнила свой первый самостоятельный полет в качестве командира самолета Bombardier DASH Q-300.

В детстве отец частенько показывал маленькой Ане самолеты. Фото: Из личного архива героя публикации

В детстве отец частенько показывал маленькой Ане самолеты.Фото: Из личного архива героя публикации

- Когда была маленькой, по телевизору показывали один балет. И я, как и многие другие девочки, мечтала стать балериной. Отдать меня в балетную школу у родителей не получилось, но долгое время я занималась танцами в стиле рок-н-ролл, - рассказывает Анна.

Став постарше, девушка захотела стать предпринимателем. Семья Лозовских жила возле крытого рынка, и Анна видела, как люди постоянно что-то продают и покупают. Однако судьба распорядилась иначе.

Отец Анны, Валентин Иванович, работал пилотом Ми-8. Все детство он рассказывал дочери о небе и самолетах. После окончания школы спросил: «Будешь летать?». Анна ответила: «Буду!».

Чтобы поступить в авиационное, девушке потребовалось два года – раньше представительниц «слабого пола» туда не брали. После первой неудачной попытки Анна решила пойти традиционным путем – стать бухгалтером. Однако, отучившись два месяца, поняла, что бухучет – совершенно точно не её путь. И, несмотря на протесты матери, забрала документы.

Перед вылетом Анна всегда гладит самолет. Фото: Из личного архива героя публикации

Перед вылетом Анна всегда гладит самолет.Фото: Из личного архива героя публикации

В 2009 году Анна окончила Калужское авиационное летно-техническое училище гражданской авиации, где была единственной девушкой, и пришла в авиакомпанию «Полярные авиалинии». Работала вторым пилотом авиаэскадрильи Ан-2, Ан-3 и Л-410.

- Поначалу было очень сложно. Многие смотрели на меня как на ребенка, да и до сих пор говорят, что мне надо много кушать. С женщин всегда спрос больше, чем с мужчин. Но и поддержки много. Авиация – это большая семья: если тебя в нее приняли, ты уже как родной, - говорит Анна.

В авиакомпании «Якутия» девушка работает с 2016 года и успела «налетать» 4,5 тысячи часов. Прежде чем стать командиром DASH Q-300, Анна прошла несколько стадий обучения и очень жесткие допуски. На многочисленных комиссиях внимание к ней было даже более пристальным, чем к пилотам-мужчинам.

Обычный день командира воздушного судна Лозовской мало чем отличается от будней любой другой женщины: приготовила завтрак, собрала и отвезла ребенка в школу. Разнится только время начала работы – иногда рейсы могут поставить рано утром или поздно ночью.

С 2016 года девушка успела «налетать» 4,5 тысячи часов. Фото: Из личного архива героя публикации

С 2016 года девушка успела «налетать» 4,5 тысячи часов.Фото: Из личного архива героя публикации

Перед вылетом Анна обязательно гладит самолет.

- Вся техника живая. И самолеты тоже. С ними надо здороваться, любить. Тогда и они тебя не подведут, - признается девушка.

Женщины-пассажиры на Анну реагируют восторженно. Бортпроводницы рассказывали, что, услышав в динамиках ее голос, они испытывают гордость, словно сами сейчас вместе с ней сядут за штурвал.

Первая женщина-командир воздушного судна в истории якутской авиации мечтает о домике у моря. И признается: если бы с небом не сложилось, стала бы кинологом, потому что очень любит животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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