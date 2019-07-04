На ученом совете СВФУ представили нового ректора

В Северо-Восточном федеральном университете прошло собрание Ученого совета СВФУ, во время которого был представлен новый ректор вуза Анатолий Николаев.

- Уверена, что новый ректор университета Анатолий Николаев продолжит образовательное и научное развитие, чтобы подтвердить высокий статус университета, который сегодня входит в ТОП-40 лучших университетов России, - отметила экс-ректор СВФУ Евгения Михайлова.

Также она отметила, что Анатолий Николаев является выпускником университета, который знает работу вуза изнутри, имеет большой авторитет среди профессорско-преподавательского состава, обладает профессиональными знаниями и хорошими организаторскими способностями, и что под его руководством вуз продолжит дальнейшее развитие.

Анатолий Николаев поблагодарил руководство республики и коллектив университета за оказанное доверие и сообщил, что в своей работе намерен опираться на свой опыт и знания, накопленные в ходе работы в стенах университета, начиная от должности ассистента и заканчивая деканом и проректором СВФУ.

- Уверен, что мы вместе, единой командой выполним все задачи, поставленные главой и правительством республики, в первую очередь это подготовка высококвалифицированных кадров для социально-экономического развития нашей республики и всего Северо-Востока страны, — отметил он.

Экс-ректора СВФУ Евгению Михайлову в ходе тайного голосования единогласно избрали на должность президента Северо-Восточного федерального университета, сообщает News.ykt.