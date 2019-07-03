2019-07-03T07:06:06+03:00
Общество

В Якутске продолжается капитальный ремонт дорог

2 июля члены комиссии проверили ход ремонта
Мария Удовкина
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Напомним, Якутск вошел в федеральную программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги».Напомним, Якутск вошел в федеральную программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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2 июля члены комиссии национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» осмотрели ход работ по капитальному ремонту улиц Красильникова, Жорницкого и Бестужева-Марлинского.

На улице Красильникова ведутся земляные работы, работы по устройству основания тротуара, бордюров, а также капремонт сетей газоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Общий общем расходов на дорожное строительство в 2019 году составит 1,5 млрд рублей.

Общий общем расходов на дорожное строительство в 2019 году составит 1,5 млрд рублей.

Далее участники объезда осмотрели состояние дорог на Жорницкого, где по плану ведется ремонт газопровода. Как сообщил представитель компании «Сахатранснефтегаз», общая протяженность заменяемого участка - 550 метров. Строительно-монтажную часть работы планируют произвести в течение 30-ти календарных дней.

И.о. заместителя главы Якутска по развитию территорий Евгений Григорьев отметил, что объезды будут проводится еженедельно.

Евгений Григорьев оценил качество проделанных работ.

Евгений Григорьев оценил качество проделанных работ.

Напомним, Якутск вошел в федеральную программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общий объем расходов на дорожное строительство в 2019 году составит 1,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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