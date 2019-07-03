В Якутске продолжается капитальный ремонт дорог
2 июля члены комиссии национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» осмотрели ход работ по капитальному ремонту улиц Красильникова, Жорницкого и Бестужева-Марлинского.
На улице Красильникова ведутся земляные работы, работы по устройству основания тротуара, бордюров, а также капремонт сетей газоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Общий общем расходов на дорожное строительство в 2019 году составит 1,5 млрд рублей.
Далее участники объезда осмотрели состояние дорог на Жорницкого, где по плану ведется ремонт газопровода. Как сообщил представитель компании «Сахатранснефтегаз», общая протяженность заменяемого участка - 550 метров. Строительно-монтажную часть работы планируют произвести в течение 30-ти календарных дней.
И.о. заместителя главы Якутска по развитию территорий Евгений Григорьев отметил, что объезды будут проводится еженедельно.
Евгений Григорьев оценил качество проделанных работ.
Напомним, Якутск вошел в федеральную программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общий объем расходов на дорожное строительство в 2019 году составит 1,5 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU