2019-07-02T07:04:35+03:00
Происшествия

В Олекминском районе по вине отца в ДТП пострадал годовалый ребенок

62-летний мужчина врезался в дерево
Мария Удовкина
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В результате аварии годовалый сын водителя с сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой был госпитализирован.В результате аварии годовалый сын водителя с сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой был госпитализирован.
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62-летний мужчина за рулем «Митсубиши Л200», не справился с управлением и взрезался в дерево.

В результате автоаварии годовалый сын водителя с сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой был госпитализирован. Мужчина посадил ребенка в детское автокресло, но не пристегнул.

Отец «дыхнуть в трубочку» отказался.

Информация о ДТП передана в инспекцию по делам несовершеннолетних для принятия решения о привлечении родителя к ответственности за ненадлежащие воспитание и содержание ребенка.

Всего с начала года сотрудниками ГИБДД на дорогах республики выявлено и отстранено от управления транспортными средствами около 2500 водителей, из которых около 300 человек сели за руль в нетрезвом состоянии повторно. По вине любителей пьяной езды произошло 37 дорожных происшествий, которые унесли жизни 10 и травмировали 50 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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