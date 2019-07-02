В Олекминском районе по вине отца в ДТП пострадал годовалый ребенок

62-летний мужчина за рулем «Митсубиши Л200», не справился с управлением и взрезался в дерево.

В результате автоаварии годовалый сын водителя с сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой был госпитализирован. Мужчина посадил ребенка в детское автокресло, но не пристегнул.

Отец «дыхнуть в трубочку» отказался.

Информация о ДТП передана в инспекцию по делам несовершеннолетних для принятия решения о привлечении родителя к ответственности за ненадлежащие воспитание и содержание ребенка.

Всего с начала года сотрудниками ГИБДД на дорогах республики выявлено и отстранено от управления транспортными средствами около 2500 водителей, из которых около 300 человек сели за руль в нетрезвом состоянии повторно. По вине любителей пьяной езды произошло 37 дорожных происшествий, которые унесли жизни 10 и травмировали 50 человек.