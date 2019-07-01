Ысыах Туймаады-2019 в мемах: народное творчество пользователей соцсетей

Мемы уже стали неотъемлемой частью нашей жизни. На каждое важное событие в Интернете появляются тысячи смешных картинок. Ысыах Туймаады-2019 не стал исключением.

Редакция «КП в Якутии» подготовила подборку самых забавных мемов на эту тему.

Вот пользователь Твиттера сравнивает Ысыах с вымышленной планетой из фильма «Трансформеры».

Кибертрон - вымышленная родина трансформеров.Фото: Социальные сети

Похоже или нет – судить вам.

А известный брэнд одежды в преддверии праздника представил в магазинах вот такие платья.

Платья, похожие на якутский халадай, украсили витрины известного бренда одежды.Фото: Социальные сети

Остается только гадать, вдохновлялась ли испанская компания якутскими халадаями?

Пользователи Твиттера разделились на два лагеря – те, кто поехал на Ысыах, и те, кто остался дома.

Некоторые жители Якутска предпочли жаре и пробкам отдых дома.Фото: Социальные сети

С учетом жары и многочасовых пробок, бесспорно, не худшая альтернатива. Вот и котик с этим согласен.

Пользователь @fipon сравнил Айсена Николаева и Сардану Авксентьеву с главными героями сериала «Игра Престолов».

Срдана Авксентьева и Айсен Николаев напомнили пользователям главных героев из «Игры Престолов».Фото: Социальные сети

27 июня глава города возглавила конное шествие северных всадников «Дьоhогой о5олоро Айыы аартыгынан», которое прошло в Якутске впервые.

В программу «Игр Дыгына» традиционно входит стрельба из лука.

В стрельбе важна точность, а не красивое лицо.Фото: Социальные сети

Здесь, конечно, важна точность, а не красивое лицо.

Ысыах Туймаады-2019 отличился не только количеством гостей (праздник посетили более 205 тысяч человек), но и самыми разнообразными нарядами.

Якутская мода не обошла стороной домашних животных.Фото: Социальные сети

Молодежь использует вариации якутского национального костюма, интерпретируя его на свой лад. Домашних животных тоже нарядили на праздник.

Самым ожидаемым летним праздником для мировых селебрити стал трехдневный музыкальный фестиваль Коачелла.

Якутский Ысыах не хуже Коачеллы.Фото: Социальные сети

Но ведь и у нас не хуже! Еще пара лет – и якутский Ысыах тоже ждет световое шоу с гигантскими инсталляциями.