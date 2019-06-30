Якутия – это что-то незабываемое: что гости Ысыаха Туймаады думают о республике

С каждым годом Ысыах Туймаады проводится с большим размахом. В 2019 году гостями праздника стали около двухсот тысяч человек.

Праздничные мероприятия становятся разнообразнее, их посещают все больше иностранных и российских гостей. Мы решили узнать, что думают приезжие о самом крупном национальном празднике России.

Ысыах в Якутске намного масштабнее

Дэнис из Германии посещает Якутию в четвертый раз.Фото: Архив "КП"

- Я уже четвертый раз в Якутии, впервые приехал сюда в 2015-ом. Я посещаю здесь не только театры и музеи, но и навещаю своих друзей, с которыми общался в университете.

Ысыах – это замечательный фестиваль! Я уже посетил праздник в Сунтаре несколько дней назад и должен сказать, что Ысыах в Якутске намного масштабнее. Однако самым большим мне показался Ысыах Олонхо в Намцах, - говорит Дэнис из Германии.

Национальный праздник в таком масштабе я еще не видел

В Магадане есть схожий с якутским Ысыахом праздник - эвенкийский Хэпденек.Фото: Архив "КП"

- Якутия – это что-то незабываемое! В Магадане у нас проходит нечто похожее – эвенкийский праздник Хэпденек, но национальный праздник в таком масштабе я еще не видел.

В республике мы пробудем до 3 июля. В планах – увидеть Ленские столбы и посетить Музей мамонта, - поделился впечатлениями Артем Битков, участник Второго Дальневосточного медиафорума.

Это было впечатляюще!

Туристки из Турции отметили впечатляющее выступление якутского шамана.Фото: Архив "КП"

Две туристки из Турции в Якутию приехали впервые, но тоже были очень впечатлены праздником:

- Ваша культура очень схожа с нашей, турецкой культурой. Нам очень понравились здешние лошади и выступление якутского шамана. Это было впечатляюще!

Публика встретила отлично

Публика тепло встретила российского КВН-щика Дениса Дорохова.Фото: Архив "КП"

Впечатлениями от Якутии поделился гость праздничных мероприятий «Ысыаха Туймаады-2019», известный российский КВН-щик Денис Дорохов:

- На Ысыахе публика встретила отлично! Меня узнавали, оказывается у вас здесь очень популярна передача «Однажды в России». Порадовало, что в Якутии очень развит КВН, в особенности на родном языке. Пересёкся со знакомыми игроками.

В Якутске я в первый раз, ранее довелось побывать в Нерюнгри. Очень жаль, что не удалось вдоволь насладиться якутским Новым годом и посмотреть город из-за сжатого графика. Если ещё получу приглашение, то обязательно прилечу вновь.

Я не думала, что праздник настолько масштабный

Джоан и Робин из северной Калифорнии назвали Ысыах солнечным фестивалем.Фото: Архив "КП"

Гости из северной Калифорнии Джоан и Робин назвали Ысыах солнечным фестивалем.

- Это замечательный праздник, очень захватывающий, это очень большая честь быть здесь. Нам больше всего понравились лошади, - сообщила Джоан.

- Я не думала, что праздник настолько масштабный, из этого можно сделать вывод, что связь между представителями народами саха – она очень прочная, - отметила Робин.

Больше всего впечатляет количество людей

PR-директора социальной сети Вконтакте Дмитрия Лушникова больше всего впечатлило количество людей на празднике.Фото: Архив "КП"

Еще один участник Дальневосточного медиафорума, PR-директор социальной сети «Вконтакте» Дмитрий Лушников, рассказал, что он думает о празднике:

- На празднике больше всего впечатляет количество людей! Еще я попробовал национальную кухню: якутские оладьи, жеребятину, оленину. Мясо в принципе не ем, но этот опыт был интересным. Кроме того, поражают якутские строения. Хочу посетить город Мирный, чтобы своими глазами увидеть карьер «Мир».