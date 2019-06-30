Мусорная карта Якутска: куда девать отходы?

«Мужу предложили подбрасывать наркотики в машины клиентам. А когда он отказался, наркотики нашли у него самого»

В Москве Управление собственной безопасности полиции признает, что дело автослесаря-«наркодилера» сфальсифицировано, но человек уже полтора года сидит в СИЗО [видео]