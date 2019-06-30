2019-06-30T14:14:59+03:00
Общество

Мусорная карта Якутска: куда девать отходы?

За неимением мусороперерабатывающего завода ищем другие способы спасти Якутию
Мария Удовкина
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В Якутии нет мусороперерабатывающих заводов, но даже в этих условиях можно сделать так, чтобы отходы приносили как можно меньше вреда. Фото: ЯСИА.В Якутии нет мусороперерабатывающих заводов, но даже в этих условиях можно сделать так, чтобы отходы приносили как можно меньше вреда. Фото: ЯСИА.
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Экологическая обстановка по всему миру определенно не радует. Пока одни страны утопают в мусоре, другие научились правильно его использовать. Сейчас использование многоразовых пакетов и отказ от пластика – это отнюдь не способ выделиться из толпы, а необходимая для спасения планеты мера.

В Якутии нет мусороперерабатывающих заводов, но даже в этих условиях можно сделать так, чтобы отходы приносили как можно меньше вреда.

В Якутии нет мусороперерабатывающих заводов, но даже в этих условиях можно сделать так, чтобы отходы приносили как можно меньше вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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