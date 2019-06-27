Тест: что вы знаете об Арктике?
Где живет северное сияние и сколько районов Якутии входит в Арктическую зону РФ?
В преддверии Второго Дальневосточного медиафорума посвященного Арктике мы подготовили тест. Фото: ЯСИА.
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В последние годы Россия активно развивает арктические районы. Мы составили тест, чтобы проверить ваши знания в этой области.
1Сколько процентов занимает территория Арктики в Якутии?
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Правильный ответ:«Если привести аналогию, то Арктика для нас, как Дальний Восток для России», - заявил Айсен Николаев в 2018 году.
2Сколько районов республики включены в состав Арктической зоны России?
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Правильный ответ:После включения 13 районов республики в состав Арктической зоны России, Айсен Николав написал в своем Инстаграм: «Свершилось то, чего республика добивалась многие годы».
3По инициативе Артура Чилингарова, исследователя Арктики и Антарктики, 21 мая 2013 года в Росси был установлен новый праздник. Какой?
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Правильный ответ:Дата была выбрана не случайно. В этот день в 1937 году заработала первая научно-исследовательская экспедиция полярной дрейфующей станции «Северный полюс-1».
4Основная проблема Арктики состоит в …?
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Правильный ответ:Загрязняющие вещества поступают в Арктику из прилегающих территорий вместе с воздушными, морскими и речными потоками. Кроме того в 1980-е годы вдоль побережья Кольского залива образовалась свалка металлоконструкций притопленных и затопленных судов. Собственники бросали корпуса судов прямо в залив.
5Какой из этих районов Якутии не вошел в число арктических?
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Правильный ответ:Оймякон в состав Арктической зоны России не вошел, на что жители района отреагировали бурно. Так, в 2018 году студенты трех федеральных вузов провели в районе флешмоб «Оймякон – это Арктика!». Больше ста человек выстроились на улице в слово «Арктика».
6Какому району Якутии присвоен статус «Полюса холода» Северного полушария?
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Правильный ответ:Специалисты Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды подтвердили, что Верхоянск – самое холодное место в Северном полушарии. Сейчас этот документ – один из главных экспонатов районного краеведческого музея «Полюс Холода» в Верхоянске.
7А какая температура была там зарегистрирована?
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Правильный ответ:15 января 1885 года политссыльный Сергей Ковалик зарегистрировал в Верхоянске абсолютный минимум температуры – минус 67,8 градусов Цельсия. Эти данные включены в «Летопись Главной физической обсерватории».
8Какой арктический район Якутии самый большой по площади?
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Правильный ответ:Его площадь — 318,1 тысяч км2. Это в 27 раз больше самого маленького в республике Мегино-Кангаласского района.
929 июня для развития Арктики произойдет значимое событие. Какое?
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Правильный ответ:В рамках Второго Дальневосточного медиафорума известные блогеры, журналисты и руководители СМИ из разных городов России обсудят формирование образа Дальнего Востока и Арктики.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Арктика для тебя что-то вроде Атлантиды. Вроде что-то слышал, но что это и где это находится – неизвестно.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Ты читал много новостей про Арктику и примерно представляешь, где это.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Арктика представляет для тебя неподдельный интерес! Наверняка ты уже был на Полюсе холода и остался под сильным впечатлением.
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ИСТОЧНИК KP.RU