2019-06-27T10:08:21+03:00
Общество

Кто куда: как отдыхают известные люди Якутии

Кому-то пляжи, кому-то заграница, кому-то – просторы родной республики
Мария Удовкина
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Якутская природа манит разнообразием пейзажей и девственной красотой.Якутская природа манит разнообразием пейзажей и девственной красотой.Фото: Социальные сети
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Какой отдых по душе известным людям Якутии? Редакция «КП» промониторила соцсети и выбрала самые «сочные» посты.

Море, солнце, фотосессия

Директор одного из модельных агентств республики Сардаана Порядина в начале июня отправилась во Вьетнам. Море, солнце, песок и… шикарные фото от профессионального фотографа.

Отпуск с пользой: ровный загар и отличные фото! Фото: Социальные сети

Отпуск с пользой: ровный загар и отличные фото!Фото: Социальные сети

О таком отпуске мечтает каждая! Гораздо удобнее иметь под рукой профессионала, чем в сотый раз просить подругу не заваливать горизонт и сделать ноги на фото длиннее.

Танцы, танцы, танцы

А вот танцовщице Кате Потаповой нежиться на солнышке некогда. В середине июня она побывала в крупнейшем мегаполисе КазахстанаАлматы.

Для Катерины Потаповой (на фото слева) танцы – лучший отдых! Фото: Социальные сети

Для Катерины Потаповой (на фото слева) танцы – лучший отдых!Фото: Социальные сети

Якутская звезда вакинга приняла участие в работе танцевального лагеря WAACK PRO в качестве судьи и победила в одной из номинаций в танцевальном баттле профессионалов.

Селфи от премьера

У наших политиков все гораздо скромнее. Председатель Правительства республики Владимир Солодов провел прошедший уик-энд на реке Синяя.

Синские столбы прекрасны в любое время года. Фото: Социальные сети

Синские столбы прекрасны в любое время года.Фото: Социальные сети

И никаких профессиональных фотографов – только селфи на лодке собственными руками.

Созерцание – прекрасный отдых

Тем временем глава Якутска Сардана Авксентьева в свой выходной съездила в Кангалассы.

Посмотрите, какая красота! Фото: Социальные сети

Посмотрите, какая красота!Фото: Социальные сети

«Созерцание – прекрасный отдых перед началом рабочих будней», - написала в своем Инстаграм мэр Якутска.

Ловись, рыбка, большая и маленькая

Певица Ника с друзьями и семьей отправилась на рыбалку.

Отдых в гармонии с природой. Фото: Социальные сети

Отдых в гармонии с природой.Фото: Социальные сети

- Провели классный выходной! Мальчики наши порыбачили, некоторые пособирали лук на поляне, я же, закутавшись в спальный мешок, крепко заснула на часок за прочтением книги. Приготовили суп на костре, заварили чай – очень вкусно поели. Есть на природе почему-то очень вкусно, - написала звезда эстрады в своем Инстаграм.

Аленький цветочек

Певец и ведущий Евгений Прокопьев провел выходные на лоне природы, во Владимировке.

Интересно, что загадал Евгений? Фото: Социальные сети

Интересно, что загадал Евгений?Фото: Социальные сети

Шоумен обрел собственный «храм уединённого размышления» на берегу реки.

Цвет настроения сиреневый

Певица и танцовщица Галя Виноград провела выходные в Чурапче.

No make up, no filter. Фото: Социальные сети

No make up, no filter.Фото: Социальные сети

Иногда фильтры и правда бывают лишними – якутская природа прекрасна, и в лишних украшательствах не нуждается.

Лук от примадонны

Вместо мягкого дивана певица Сахая выбрала мягкую травку.

Сахая с друзьями устроили «луук-пати» на свежем воздухе. Фото: Социальные сети

Сахая с друзьями устроили «луук-пати» на свежем воздухе.Фото: Социальные сети

- Как же хорошо на природе! Переправились на остров за диким луком. Это в Хатассах. На моторке стоит 100 рублей. Самая красивая природа у нас в Якутии, - написала звезда якутской эстрады в своем Инстаграм.

Красивый пейзаж и поэтические строки

Певица Варя Ларионова выбралась на выходные в Намский район. Созерцание водной глади настроило девушку на лирический лад.

Лучший отдых - на берегу реки. Фото: Социальные сети

Лучший отдых - на берегу реки.Фото: Социальные сети

– Мир сотворён не руками человека. Стихия ему не подвластна… А вы, попробуете продолжить? - написала певица в своем Инстаграм.

Свадебный генерал

Экс-глава Якутии Егор Борисов, заехав по дороге на смотровую площадку по Вилюйскому тракту, застал там сразу два свадебных кортежа.

Интересно, поместят ли молодожены фото с экс-главой республики в свои свадебные альбомы? Фото: Социальные сети

Интересно, поместят ли молодожены фото с экс-главой республики в свои свадебные альбомы?Фото: Социальные сети

Счастливые парочки и их гости охотно фотографировались с главой республики.

- Было очень приятно пообщаться с молодоженами. Красивые ребята, счастливые лица, радостное настроение. Пожелал им большой любви, семейного счастья, умных и здоровых детей, - написал Егор Афанасьевич в своем Инстаграм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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