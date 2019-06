Кто куда: как отдыхают известные люди Якутии

Какой отдых по душе известным людям Якутии? Редакция «КП» промониторила соцсети и выбрала самые «сочные» посты.

Море, солнце, фотосессия

Директор одного из модельных агентств республики Сардаана Порядина в начале июня отправилась во Вьетнам. Море, солнце, песок и… шикарные фото от профессионального фотографа.

О таком отпуске мечтает каждая! Гораздо удобнее иметь под рукой профессионала, чем в сотый раз просить подругу не заваливать горизонт и сделать ноги на фото длиннее.

Танцы, танцы, танцы

А вот танцовщице Кате Потаповой нежиться на солнышке некогда. В середине июня она побывала в крупнейшем мегаполисе Казахстана – Алматы.

Якутская звезда вакинга приняла участие в работе танцевального лагеря WAACK PRO в качестве судьи и победила в одной из номинаций в танцевальном баттле профессионалов.

Селфи от премьера

У наших политиков все гораздо скромнее. Председатель Правительства республики Владимир Солодов провел прошедший уик-энд на реке Синяя.

И никаких профессиональных фотографов – только селфи на лодке собственными руками.

Созерцание – прекрасный отдых

Тем временем глава Якутска Сардана Авксентьева в свой выходной съездила в Кангалассы.

«Созерцание – прекрасный отдых перед началом рабочих будней», - написала в своем Инстаграм мэр Якутска.

Ловись, рыбка, большая и маленькая

Певица Ника с друзьями и семьей отправилась на рыбалку.

- Провели классный выходной! Мальчики наши порыбачили, некоторые пособирали лук на поляне, я же, закутавшись в спальный мешок, крепко заснула на часок за прочтением книги. Приготовили суп на костре, заварили чай – очень вкусно поели. Есть на природе почему-то очень вкусно, - написала звезда эстрады в своем Инстаграм.

Аленький цветочек

Певец и ведущий Евгений Прокопьев провел выходные на лоне природы, во Владимировке.

Шоумен обрел собственный «храм уединённого размышления» на берегу реки.

Цвет настроения сиреневый

Певица и танцовщица Галя Виноград провела выходные в Чурапче.

No make up, no filter.Фото: Социальные сети