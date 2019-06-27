Кто куда: как отдыхают известные люди Якутии
Какой отдых по душе известным людям Якутии? Редакция «КП» промониторила соцсети и выбрала самые «сочные» посты.
Море, солнце, фотосессия
Директор одного из модельных агентств республики Сардаана Порядина в начале июня отправилась во Вьетнам. Море, солнце, песок и… шикарные фото от профессионального фотографа.
Отпуск с пользой: ровный загар и отличные фото!Фото: Социальные сети
О таком отпуске мечтает каждая! Гораздо удобнее иметь под рукой профессионала, чем в сотый раз просить подругу не заваливать горизонт и сделать ноги на фото длиннее.
Танцы, танцы, танцы
А вот танцовщице Кате Потаповой нежиться на солнышке некогда. В середине июня она побывала в крупнейшем мегаполисе Казахстана – Алматы.
Для Катерины Потаповой (на фото слева) танцы – лучший отдых!Фото: Социальные сети
Якутская звезда вакинга приняла участие в работе танцевального лагеря WAACK PRO в качестве судьи и победила в одной из номинаций в танцевальном баттле профессионалов.
Селфи от премьера
У наших политиков все гораздо скромнее. Председатель Правительства республики Владимир Солодов провел прошедший уик-энд на реке Синяя.
Синские столбы прекрасны в любое время года.Фото: Социальные сети
И никаких профессиональных фотографов – только селфи на лодке собственными руками.
Созерцание – прекрасный отдых
Тем временем глава Якутска Сардана Авксентьева в свой выходной съездила в Кангалассы.
Посмотрите, какая красота!Фото: Социальные сети
«Созерцание – прекрасный отдых перед началом рабочих будней», - написала в своем Инстаграм мэр Якутска.
Ловись, рыбка, большая и маленькая
Певица Ника с друзьями и семьей отправилась на рыбалку.
Отдых в гармонии с природой.Фото: Социальные сети
- Провели классный выходной! Мальчики наши порыбачили, некоторые пособирали лук на поляне, я же, закутавшись в спальный мешок, крепко заснула на часок за прочтением книги. Приготовили суп на костре, заварили чай – очень вкусно поели. Есть на природе почему-то очень вкусно, - написала звезда эстрады в своем Инстаграм.
Аленький цветочек
Певец и ведущий Евгений Прокопьев провел выходные на лоне природы, во Владимировке.
Интересно, что загадал Евгений?Фото: Социальные сети
Шоумен обрел собственный «храм уединённого размышления» на берегу реки.
Цвет настроения сиреневый
Певица и танцовщица Галя Виноград провела выходные в Чурапче.
No make up, no filter.Фото: Социальные сети
Иногда фильтры и правда бывают лишними – якутская природа прекрасна, и в лишних украшательствах не нуждается.
Лук от примадонны
Вместо мягкого дивана певица Сахая выбрала мягкую травку.
Сахая с друзьями устроили «луук-пати» на свежем воздухе.Фото: Социальные сети
- Как же хорошо на природе! Переправились на остров за диким луком. Это в Хатассах. На моторке стоит 100 рублей. Самая красивая природа у нас в Якутии, - написала звезда якутской эстрады в своем Инстаграм.
Красивый пейзаж и поэтические строки
Певица Варя Ларионова выбралась на выходные в Намский район. Созерцание водной глади настроило девушку на лирический лад.
Лучший отдых - на берегу реки.Фото: Социальные сети
– Мир сотворён не руками человека. Стихия ему не подвластна… А вы, попробуете продолжить? - написала певица в своем Инстаграм.
Свадебный генерал
Экс-глава Якутии Егор Борисов, заехав по дороге на смотровую площадку по Вилюйскому тракту, застал там сразу два свадебных кортежа.
Интересно, поместят ли молодожены фото с экс-главой республики в свои свадебные альбомы?Фото: Социальные сети
Счастливые парочки и их гости охотно фотографировались с главой республики.
- Было очень приятно пообщаться с молодоженами. Красивые ребята, счастливые лица, радостное настроение. Пожелал им большой любви, семейного счастья, умных и здоровых детей, - написал Егор Афанасьевич в своем Инстаграм.
ИСТОЧНИК KP.RU