Тест: что ты знаешь про Ысыах?
Ысыах - ежегодный летний праздник в Якутии. Давайте проверим насколько хорошо вы его знаете
Ысыах Туймаады-2019 пройдет в местности "Ус Хатын" 29-30 июня. Фото: ЯСИА.
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В преддверии главного якутского праздника встречи лета редакция «КП в Якутии» подготовила тест, чтобы проверить – что вы знаете о традициях Ысыаха? Отличите ли кумыс от кефира и в какой посуде будете его пить?
1Как переводится слово «ысыах» на русский язык?
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Правильный ответ:Ысыах – это праздник наступления лета, плодородия земли, единения, счастья и добра.
2Согласно преданию, родоначальником какого района был Дыгын?
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Правильный ответ:Согласно легендам, Тыгын Дархан (Дыгын) был воином, подчинившим себе множество якутских племен. Традиционно одним из самых зрелищных мероприятий Ысыаха становятся спортивные состязания - "Игры Дыгына".
3Ысыах устраивается внутри особого ритуального круга из молодых берез. Как он называется?
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Правильный ответ:Чэчир переводится как "зеленая ветка".
4Что из этого можно надеть девушке на праздник Ысыах?
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Правильный ответ:Илин кэбиhэр - самое большое женское украшение якутов. Это шейно-нагрудный комплект, состоящий из длинных цепочек и подвесок. Свою обладательницу он защищал от злых духов.
5Традиционно на празднике пьют кумыс. А чем он отличается от кефира?
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Правильный ответ:Кумыс имеет достаточно специфический вкус и в зависимости от способа приготовления может получиться слегка опьяняющим. В Якутии его пьют и взрослые и дети в умеренных количествах.
6Представьте, что вы с друзьями играете в крокодила. Вам попалось слово «алгысчыт». Как вы его изобразите?
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Правильный ответ:Алыгсчыт – особый человек на празднике. Он проводит ритуальные обряды благословения, возносит хвалу всем небожителям и духам. Появляется в окружении 8 девушек и 9 юношей.
7Из чорона якуты пьют кумыс, а где солят грибы?
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Правильный ответ:Туйаас – традиционная якутская посуда, сделанная из дерева, береты и кожи. Особой резьбой украшались те туйаасы, которые предназначались для кумыса и мяса.
8Кто, согласно легенде, организовал самый первый Ысыах?
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Правильный ответ:По преданиям, именно от детей Эллэй Боотура произошел народ саха. Он же и основал праздник Ысыах.
9Спортивные состязания всегда присутствуют на празднике. Представьте, что на сцену выходит спортсмен и демонстрирует публике технику ыстанга. Что он делает?
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Правильный ответ:Соревнований по прыжкам на Ысыахе достаточно много, и все они разные. Есть прыжки куобах (по-якутски «зайчик») на двух ногах, кыллы – на одной ноге и прыжки с чередованием ног – ыстанга.
10Какой рекорд Гиннеса установили на Ысыахе Туймаады в 2017 году?
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Правильный ответ:На Ысыах Туймаады-2017 пришло 16 620 человек в национальных костюмах
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Кажется, ты не так часто посещаешь Ысыах. Советуем в этом году принять в нем участие и прочувствовать всю атмосферу праздника! Тебе понравится!
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Об Ысыахе ты знаешь немного. Возможно, ты пару раз сходил на праздник и что-то запомнил. В этом году обязательно прими в нем активное участие!
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Ты знаешь все об Ысыахе! Для тебя это не просто праздник, а событие, которое ты каждый год ждешь.
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ИСТОЧНИК KP.RU