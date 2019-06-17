Ысыах Олонхо в Намцах: программа празднования

20-21 июня в селе Намцы Намского района пройдет XIII республиканский национальный праздник Ысыах Олонхо — 2019.

ПРОГРАММА XIII республиканского национального праздника Ысыах Олонхо — 2019 в с. Намцы Намского улуса

18 ИЮНЯ (вторник)

14.00-16.00 — «Кындыа ма ан аттаах К ндэлэй Боотур бухатыыр». Презентация книги почетного олонхосута, отличника культуры СССР, заслуженного работника культуры РС(Я), почетного гражданина Намского района Д.И. Кривошапкина. с. Намцы, Намская улусная библиотека им. Н.М. Рыкунова, ул. И. Винокурова, д.6

17.00-19.00 — «Родом из Намцев». Торжественное открытие выставки заслуженного художника РФ, народного художника Якутии, графика Эллэя Семеновича Сивцева, художника книги, живописца, члена Союза художников РФ, Иннокентия Юрьевича Пестрякова, графика, члена союза художников СССР Ефима Михайловича Шапошникова, графика, заслуженного деятеля искусств Якутии Василия Семеновича Парникова — Сэксэй. с. Намцы, ГАПОУ РС(Я) «Намский педагогический колледж им. И.Е. Винокурова», ул. Студенческая, д.1

19-21 ИЮНЯ (среда — пятница)

Экскурсии по музеям

10.00-17.00 — Намский историко-этнографический музей им. П.И. Сивцева. с. Намцы, Намский историко-этнографический музей им. П.И. Сивцева, ул. Файзулина, д.7

10.00-17.00 — Картинная галерея им. Е.М. Шапошникова (Намский педагогический колледж им. И.Е. Винокурова, 3 этаж). с. Намцы ГАПОУ РС(Я) «НПК им. И.Е. Винокурова», ул. Студенческая, д.2

10.00-17.00 — Выставка о жизни и деятельности выдающегося государственного и политического деятеля Якутии И.Е. Винокурова. с. Аппаны, Хатын-Арынский историко-краеведческий музей им. И.Е. Винокурова, ул. Левина, д.1.

10.00-17.00 — Никольский музей землепользования им. И.С. Шарапова. с. Никольский, Никольский музей землепользования им. И.С. Шарапова, ул. Е. Протопопова, д.14

10.00-17.00 — Республиканский музей истории государственности им. М.К. Аммосова. Выставка о жизни и деятельности выдающегося государственного и политического деятеля Якутии Максима Кировича Аммосова. с. Хатырык, Республиканский музей истории государственности им. М.К. Аммосова, ул. Аммосова, д.22

10.00-18.00 — «Узоры земли Олонхо», персональная выставка народного художника РС(Я) А.Н. Зверевой. с. Намцы, Дом Олонхо им. П.П. Ядрихинского — Бэдьээлэ, ул. Октябрьская, 1А

10.00-18.00 — «Чопчу к м с орооспут, о уруо ойуу тутуспут», выставка работ мастеров-умельцев Намского улуса. Площадка №16 Выставочные павильоны (Быыстапка т лгэтэ)

10.00-18.00 — « б гэбит са аттан…», выставка коллекционеров традиционной утвари Намского улуса. Площадка №16 Выставочные павильоны (Быыстапка т лгэтэ)

19 ИЮНЯ (среда)

с 12.00 (по мере прибытия гостей) — «Ыалдьытымсах Нам сирэ, Э сиэли хочото!», обряд встречи гостей на границе Намского улуса. Граница Намского улуса

10.00-24.00 (по мере прибытия гостей) — Регистрация гостей и участников XIII республиканского национального праздника «Ысыах Олонхо — 2019». Культурно-спортивный комплекс, с. Намцы, ул. Ленина, 16

17.00 — Выплавка железной руды и обряд благословения республиканского конкурса кузнечного мастерства «Т р т тимир». Площадка №25 ТРК «Деревня мастеров» (Уус т лгэтэ)

18.00 — Торжественное открытие тюсюлгэ олонхосутов «С г р йэбит, ытыктыыбыт Улуу Оло хобут!». Площадка №9 Берестяная ураса (Оло хо т лгэтэ)

18.30-19.00 — Открытие аллеи олонхосутов «Ийэ й м ула атынан, оло хо о айанныым...». Площадка №17 Аллея «Э сиэли хочото — талаан би игэ»

19.00-21.00 — «Оло хо ы ыа ын тойон сандалыта». Прием почетных олонхосутов РС(Я) Ю.И. Слепцовым, главой МО «Намский улус». Площадка №10 ураса официальных делегаций (Мо ол ура а)

21.00 — «С г р йэбит, ытыктыыбыт Улуу Оло хобут!», республиканский конкурс исполнителей Олонхо среди детей (солисты). Площадка №11 Теплый балаган (О о оло холуур бала ана)

21.00 — «С г р йэбит, ытыктыыбыт Улуу Оло хобут!», республиканский конкурс молодых исполнителей Олонхо (солисты). Площадка №12 Т лгэ молодежи (Эдэр ыччат оло холуур т лгэтэ)

21.00 — «С г р йэбит, ытыктыыбыт Улуу Оло хобут!», республиканский конкурс взрослых исполнителей Оло хо (солисты). Площадка №9 Берестяная ураса (Туос ура а)

21.00-23.00 — «Оло хо омуга», сольный концерт Кэскила Баишева. Стадион КСК

23.00-03.00 — «Т Э сиэли», молодежная RAVE-программа. Стадион КСК

23.00-03.00 — « р т н» ночная развлекательная ностальжи-программа. ДНТ им. А.Ф. Шестакова

20 ИЮНЯ (четверг)

09.00 — Обряд встречи гостей «Э сиэли оло хо туоната!». Площадка №8 Центральная входная арка (Тойон Аан)

10.00-19.00 — Торжественное открытие тюсюлгэ мастеров, республиканская выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства «Оло хо дойдутун уран уустарын о уор мандар оло о». Площадка №16 Выставочные павильоны (Быыстапка т лгэтэ)

10.00 — «Сир ийэ тапталлаах о олоро — Би иги!», концерт детских творческих коллективов, конкурсы. Площадка № 23 Детская площадка (О о т лгэтэ)

10.00 — «Т р т туос», мастер-класс по изготовлению «ыас» традиционным способом. Площадка № 25 ТРК «Деревня мастеров» (Уус т лгэтэ)

10.00 — «Баай Байанай — дьолуо алгы а», обряд благословения. Площадка №16 Выставочные павильоны. Ураса №20 (Быыстапка т лгэтэ)

11.00-13.00 — «Э СИЭЛИ ХОЧОТО ОЛО ХО Ы ЫА ЫН УРУЙДУУР!» ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ XIII РЕСПУБЛИКАНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА ЫСЫАХ ОЛОНХО — 2019 в Намском улусе. Площадка №7 Центральная трибуна (С р н т лгэ)

13.00-14.00 — «К тэр к ннээх т лгэ», встреча гостей, делегаций из улусов, «Аарахтаах кымы ынан утахтанныбыт, С с гэй т лк л нн б т...» т лгэнэн а аа ын Площадка № 21 Тюсюлгэ наслегов (Нэ илиэктэр т лгэлэрэ)

14.00 — Открытие тюсюлгэ исполнителей тойук «Дуолан дор оон долло уйа турда!». Площадка №22 Тюсюлгэ эстрады (Эстрада т лгэтэ)

14.00 — Открытие тюсюлгэ исполнителей чабыр ах «Элэ -сэлэ истибиппин Уолук-дьуолук к рб пп н Ситимнээн сиэ илээн Сэ эргиибин сэгэрдээр!» Площадка №21 Сцена тюсюлгэ наслегов (Нэ илиэктэр т лгэлэрэ)

14.00 — «С г р йэбит, ытыктыыбыт Улуу Оло хобут!», республиканский конкурс олонхосутов (исполнение Олонхо на заданную тему). Площадка №7 Центральная трибуна (С р н т лгэ)

14.00 — «С г р йэбит, ытыктыыбыт Улуу Оло хобут!», республиканский конкурс исполнителей Олонхо среди детей (солисты). Площадка №11 Теплый балаган (О о оло холуур бала ана)

14.00 — «С г р йэбит, ытыктыыбыт Улуу Оло хобут!», республиканский конкурс молодых исполнителей Олонхо (солисты). Площадка №12 Тюсюлгэ молодежи (Эдэр ыччат оло холуур т лгэтэ)

14.00 — «С г р йэбит, ытыктыыбыт Улуу Оло хобут!», республиканский конкурс взрослых исполнителей Олонхо (солисты). Площадка №9 Берестяная ураса (Туос ура а)

14.00 — «С г р йэбит, ытыктыыбыт Улуу Оло хобут!», республиканский конкурс исполнителей Олонхо (ансамбли). Площадка №12А Площадка групповых исполнителей (Б л нэн толоруу т лгэтэ)

14.00 — Открытие республиканского конкурса кузнечного мастерства «Т р т тимир». Площадка №25 ТРК «Деревня мастеров» (Уус т лгэтэ)

14.00 — Открытие тюсюлгэ исполнителей осуохай «О уохай к тэ — т лгэ р тэ». Площадка №13 Тюсюлгэ для осуохай (О уохай т лгэтэ)

14.00 — Открытие республиканского конкурса изготовителей берестяных изделий «Ситии сап дьэрэкээннээх талбалаан айыллар туос и ит» — «Ыас ы аарыы». Площадка №16 Выставочные павильоны (Быыстапка т лгэтэ)

14.00 — Открытие республиканского конкурса керамистов «Туой тойуга». Площадка №25 ТРК «Деревня мастеров» (Уус т лгэтэ)

14.00 — Открытие республиканского конкурса изготовителей традиционного лука «Сахалыы о о уулаах ох саа» — «Далла мэндэйии» стрельба из традиционного лука. Площадка №25 ТРК «Деревня мастеров», (Уус т лгэтэ)

14.00 — Открытие республиканских спортивных соревнований — «Байанай бэлэ э»; — «Сахалыы атах оонньуулара»; — «Мас-рестлинг» (абсолютное первенство); — «Хапса ай» (абсолютное первенство) Площадка №15 Спортивная площадка (спорт т лгэтэ)

14.00 — «Саамал кымыс амтана кэлэр кэскили эрэннэрэр», республиканский фестиваль кумыса. Площадка №29 Тюсюлгэ кумысопития (Алгыстаах кымыс т лгэтэ)

14.00-20.00 — Спортивные состязания — по гиревому спорту; — по спортивному многоборью «Эр бэрдэ». Стадион КСК

14.00 — «К м с долгуннаах хо ооннор…», поэтическая площадка, посвященная 110-летию Е.С. Сивцева — Таллан Б рэ, 105-летию И.Д. Винокурова — Ча ыл ан. Площадка №17 Аллея «Э сиэли хочото — талаан би игэ»

15.00 — «Куппут-с рб т дь р скэн дор ооно — хомус тыа а дь р йэр!», открытие республиканского конкурса исполнителей игры на хомусе (солисты, ансамбли). Площадка №16 Выставочный павильон (Быыстапка т лгэтэ)

17.00-18.00 — Концерт участников смотра деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Площадка №7 Центральная трибуна (С р н т лгэ)

18.00 — «Сиртэн тэбинэн дэгэйэн ыла, дэгэрэ дор оон сырса турда», открытие республиканского конкурса исполнителей народной песни «Дэгэрэ ». Площадка №22 Тюсюлгэ эстрады (Эстрада т лгэтэ)

18.00 — «Ыллыыр-туойар Э сиэли хочото», концерт мелодистов Намского улуса. Площадка №21 Сцена тюсюлгэ наслегов (Нэ илиэктэр т лгэлэрэ)

18.00-20.00 — «Басты батыйа», конкурс изготовителей «батыйа». Площадка №7 Центральная трибуна (С р н т лгэ)

17.00-21.00 — «Кубок Э сиэли», республиканские конные скачки. Ипподром «Куонда-Кириэс»

20.00-00.00 — «Дыллыа ма ан аттаах Дьырыбына Дьырылыатта кыыс бухатыыр», республиканский конкурс среди девушек. Площадка №7 Центральная трибуна (С р н т лгэ)

21.00-03.00 — «К н К нэ», фестиваль вокально-инструментальных ансамблей. Площадка №25 ТРК «Деревня мастеров» (Уус т лгэтэ)

21.00-23.00 — «Тохтоо т гэн, к м с т гэн!», большой праздничный эстрадный концерт. Стадион КСК

23.00-03.00 — «Т Э сиэли», молодежная RAVE-программа. Стадион КСК

23.00-03.00 — « р т н», ночная развлекательная ностальжи-программа. ДНТ им. А.Ф. Шестакова

21 ИЮНЯ (пятница)

02.30-03.00 — «Илин диэки аанын а а саха к э с г р йэр!», обряд встречи солнца. Площадка №1 Тюсюлгэ встречи солнца (К н к рс р т лгэ)

09.00 — «Оло хо дойдутун уран уустарын о уор мандар оло о», республиканская выставка мастеров-умельцев. — дь г й о отун маанылаах киэргэлэ, сиэдэрэй симэ э; — муостан уус-уран о о уктар; — кыл-сиэл о о уктар; — саха сыахайа; — сахалыы кыбытык тигии; — мастан кы ан оно уктар. Площадка №16, 19, 25 Выставочные павильоны (Быыстапка т лгэтэ)

09.00 — «С г р йэбит, ытыктыыбыт Улуу Оло хобут!», республиканский конкурс исполнителей Олонхо среди детей (солисты). Площадка №11 Теплый балаган (О о оло холуур бала ана)

09.00 — «С г р йэбит, ытыктыыбыт Улуу Оло хобут!», республиканский конкурс молодых исполнителей Олонхо (солисты). Площадка №12 Тюсюлгэ молодежи (Эдэр ыччат оло холуур т лгэтэ)

09.00 — «С г р йэбит, ытыктыыбыт Улуу Оло хобут!», республиканский конкурс взрослых исполнителей Олонхо (солисты). Площадка №9 Берестяная ураса (Туос ура а)

09.00 — «С г р йэбит, ытыктыыбыт Улуу Оло хобут!», республиканский конкурс взрослых исполнителей Олонхо (ансамбли). Площадка №12А Площадка групповых исполнителей (Б л нэн толоруу т лгэтэ)

09.00 — «Т р т тимир», республиканский конкурс кузнечного мастерства. Площадка №32 ТРК «Деревня мастеров» (Уус т лгэтэ)

09.00 — «Этигэн хомус». Площадка №32 ТРК «Деревня мастеров» (Уус т лгэтэ)

11.00 — «Тимир болгуо». Площадка №32 ТРК «Деревня мастеров» (Уус т лгэтэ)

11.00 — «Саха тимирэ сытыы бы ах». Площадка №32 ТРК «Деревня мастеров» (Уус т лгэтэ)

13.00 — «Саха тимирэ — бэргэн оно ос». Площадка №32 ТРК «Деревня мастеров» (Уус т лгэтэ)

10.00 — «О уохай к тэ — т лгэ р тэ», республиканский конкурс (молодежь 18-36, взрослые 36-60, пожилые старше 60 лет). Площадка №13 Тюсюлгэ для осуохай (О уохай т лгэтэ)

10.00 — «Дуолан дор оон долло уйа турда!», республиканский конкурс исполнителей тойук (солисты, ансамбли). Площадка №22 Тюсюлгэ эстрады (Эстрада т лгэтэ)

10.00 — «Элэ -сэлэ истибиппин Уолук-дьуолук к рб пп н Ситимнээн сиэ илээн Сэ эргиибин сэгэрдээр», республиканский конкурс исполнителей чабыр ах (солисты, ансамбли). Площадка №21 Сцена тюсюлгэ наслегов (Нэ илиэктэр т лгэлэрэ)

10.00-13.00 — «Кэрэмэн киэргэллээх, кылаан т кыбытыылаах саха далбар мааны та а а», открытие республиканского конкурса национальной одежды. Площадка №7 Центральная трибуна (С р н т лгэ)

10.00 — «Туой тойуга», республиканский конкурс керамистов. Площадка №25 ТРК «Деревня мастеров», (Уус т лгэтэ)

10.00 — «Баай Байанай — дьолуо алгы а» обряд благословения. Площадка №16 Выставочные павильоны. Ураса №20 (Быыстапка т лгэтэ)

15.00-16.30 — «Сай к э сатыылаата, к л дор оон к рэйдэ», праздничный гала-концерт гостей, участников и победителей фольклорных конкурсов XIII республиканского национального праздника Ысыах Олонхо — 2019. Площадка №7 Центральная трибуна (С р н т лгэ)

16.30-18.00 — «Дьырыбына Дьырылыатта Кыыс бухатыыр», показ спектакля-оло хо П.П. Ядрихинского — Бэдьээлэ (Театр Олонхо). Площадка №7 Центральная трибуна (С р н т лгэ)

18.00-19.00 — ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ XIII РЕСПУБЛИКАНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА ЫСЫАХ ОЛОНХО — 2019 в Намском улусе. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ. Площадка №7 Центральная трибуна (С р н т лгэ)

В программе возможны изменения.