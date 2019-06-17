Артур Эм: семья, любовь и овощи

Фермерство считается одним из наиболее сложных и рискованных видов бизнеса. Прибыль напрямую зависит от урожая, а капризная природа может всего за сутки погубить то, во что вложено столько труда. Однако фермера Артура Эм сложности не пугают.

Отец Артура – депортированный в Ташкент кореец, а мама из Якутии. Познакомились они в тогда еще Ленинграде, и долгое время жили в Узбекистане, где и родился их сын Артур. Когда он был маленьким, семья часто бывала в Якутске. Город им нравился, и в 90-х, после распада Советского Союза, они решили переехать в Якутию.

200 га земли и 4 тысячи тонн овощей в год

По словам Артура, когда они приехали в Якутск, работы не было совсем. Поэтому Григорий Эм решил заняться агробизнесом. Жизнь на юге привила любовь к свежим овощам и фруктам, но здесь цены на «кусались», да и выбора особого не было.

Фото: Яна Лазарева.

Артур вспоминает, как нелегко им пришлось поначалу. Отцу приходилось спать в рассаднице, чтобы всё не замерзло, а над головой была только крыша из плёнки. Начинали с небольшого участка земли и одной теплицы, где выращивали огурцы - потому что они быстрее всего приносят прибыль. Не хватало техники, всем необходимым обрастали постепенно.

Сегодня на 200 га открытой земли и 4 гектарах теплиц семья Эм выращивает более 15 видов культур – это примерно 4 тысячи тонн овощей в год. Постоянных сотрудников всего 20 – в основном, это родственники и друзья. Также трудятся 60 наемных работников, во время посадки или уборки урожая их число увеличиваются до двухсот.

- Сельское хозяйство с якутским климатом – это очень сложно, но мы стараемся предупредить все риски. Если нет экономической выгоды в какой-либо культуре, мы просто не будем ее выращивать. Кроме того, у нас крупное предприятие – если теплолюбивых культур из-за холодного лета будет мало, то урожай прохладолюбивых овощей будет хорошим. Это помогает компенсировать затраты, - говорит Артур.

На картошку – через Instagram

Сам Артур ведет активную социальную жизнь и входит в координационный совет Жатая по предпринимательству. Кроме того, он дает возможность школьникам приобщиться к земледелию. Предприниматель уверен, что нужно дать молодежи почувствовать свою причастность к важной для города работе – будь то озеленение сквера или выращивание капусты.

Нужно дать молодежи почувствовать свою причастность к важной для города работе.Фото: Социальные сети

- Мы оказались в нужное время в нужном месте. Рядом с нами расположена Тулагинская агрошкола – что называется, сам Бог велел сотрудничать. Более 15 лет мы тесно работаем и берем учеников к нам на работу. Наша молодежь на самом деле очень трудолюбивая, все с интересом относятся к фермерству. По итогам сезона ребята не уходят с пустыми руками: мы делимся урожаем либо дарим им сертификаты на аттракционы в парке, - отмечает фермер.

Многие узнают об успехах семьи Эм из Instagram, которую они активно используют в работе. Благодаря социальной сети, акцией заинтересовались и другие школы.

Самое ценное – опыт

Немногим якутским фермерам удается оставаться на плаву и получать прибыль. Кому-то не хватает пиара, кому-то – разнообразия продукции, а кто-то просто боится рисковать.

На якутской земле можно вырастить и кукурузу, и арбузы.

- Чтобы оставаться на плаву, необходима, в первую очередь, хорошая, опытная команда. Свою мы собирали по всей России. Обязательны знания менеджмента и маркетинга – сейчас они применяются практически в каждой сфере. Ну и, конечно, не бояться пробовать новое. Можно ошибиться, но опыт – это очень ценная вещь. Наши хозяйственники часто боятся рисковать. Мы рискуем и, если угадываем, получаем очень хороший результат. В раскрутке нам очень помогли сельскохозяйственные конкурсы – с их помощью мы начали выращивать экзотические для Якутии культуры: арбузы, кукурузу, дыни. Мы были первыми, кто на открытом грунте, в промышленных масштабах выращивал арбузы в Якутске. Люди приезжали посмотреть на это целыми семьями, - говорит Артур.

У Артура Эм двое детей. Работы они не боятся, часто помогают папе в поле. Предприниматель признается, что не помнит, когда в последний раз «гулял» с друзьями. Он считает, что самый лучший отдых – это время, проведенное с семьей.

ВАЖНО!

Советы для хорошего урожая

Специально для читателей «КП в Якутии» - советы от самого успешного фермера республики:

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Земли для всего не бывает

Артур Эм – о своем отношении к лунным календарям и самых распространенных ошибках дачников:

- На дворе 21 век, поэтому в первую очередь нужно смотреть на состояние почвы и семена. Никакой календарь не гарантирует вам хороший урожай. Здесь слишком много тонкостей – это целая наука. Часто огородники доверяют на слово продавцам и сажают овощи в кислую или соленую почву. В идеале, конечно, землю надо делать самому: добавлять песок и перегной, учитывая особенности культур, которые вы в нее посадите.

Конечно, если поле большое, сделать это самостоятельно не получится. В таком случае достаточно проанализировать, какая земля уже имеется и что туда можно посадить. Например, картофель можно вырастить на кислой почве, а на соленой не получится. Капусту - с точностью до наоборот.

Это очень важные вещи, которые необходимо учитывать. Оптимальной земли для всех культур не бывает.