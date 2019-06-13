Вспомнить про мам, не травмировать подруг и другие советы флориста по выбору букета невесты

Начался сезон свадеб. А букет невесты – обязательный элемент образа главной героини праздника. Как не ошибиться и выбрать тот, который подойдет именно вам?

Ольга, флорист с 5-летним стажем:

- В Якутске немного свадеб оформляется живыми цветами – это красиво, но довольно накладно. Кроме того, цветы – штука хрупкая, сложно долго сохранить их товарный вид, особенно когда на улице жара. К тому же, цветок, который прилетает в Якутск – это совсем не тот же самый, что продается, скажем, в Москве: сутки в пути делают свое дело.

Сейчас для невест делают два букета: главный, который будет с невестой на всех фото, и дублер – для бросания подружкам.Фото: Из личного архива героя публикации

Поэтому для оформления свадеб все чаще комбинируют искусственные и живые цветы. Пугаться первых не стоит – это совсем не те унылые экземпляры со Столичного рынка, к которым все привыкли. Сейчас создание искусственных цветов – это целое направление в современной флористике. Море различных материалов, оттенков и вариантов исполнения, на вид от настоящих не отличить – только на ощупь.

Как правило, из искусственных цветов делают крупные композиции, а живые ставят на столы, ну и, конечно, из них делают букет невесты. На моей памяти не было ни одной девушки, даже с самым ограниченным бюджетом на свадьбу, которая бы на этом сэкономила.

Сейчас для невест делают два букета: главный, который будет с невестой на всех фото, и дублер – для бросания подружкам. Второй, как правило, делают в стиле основного, но из искусственных цветов – несмотря на компактные размеры, букет невесты довольно тяжелый, и кидать им в подруг не всегда гуманно.

Пионы - летние свадебные цветы.Фото: Из личного архива героя публикации

По цвету разброс как никогда велик: от традиционных белых, розовых и красных до экзотичных синих. Сейчас такое время, когда люди могут воплотить на своей свадьбе любой креатив, чтобы не быть похожими на других.

Летом свадебными цветами традиционно становятся пионы – их сезон продлится до конца июля. Не сдает своих позиций и королева цветов – роза. Часто берут для букета невесты гвоздики – их сейчас в мире насчитывается более 350 разновидностей. Последние года два заказывают моно-букеты из диантуса или гипсофилы – они хорошо укладываются в шарик и смотрятся очень интересно, да и выбор оттенков широчайший. Мода на длинные букеты, которая была актуальна пару лет назад, уже отошла.

Невесты все разные, и букеты все разные – сейчас есть возможность отойти от традиционных решений и собрать всё, что хотите. Один нюанс – если вам нужны какие-то особенные цветы определенного цвета, стоит заказать их заранее, лучше за пару недель, ведь поставки у флористов не каждый день. Как-то к нам пришла невеста, которой очень хотелось синий букет. В наличии были только синие хризантемы, но девушку это вполне устроило. В итоге букет получился очень ярким и необычным.

Специальная емкость для воды поможет букету "дожить" до банкета.Фото: Из личного архива героя публикации

Еще один совет – есть флористы любят выдавать красивые картинки из интернета за свои работы. На деле с некоторыми цветами работать очень сложно, и именно такой букет может и не получиться. Поэтому прежде, чем делать заказ, посетите салон, обсудите всё, что называется, на берегу, расспросите специалиста о важных для вас нюансах. В нашем салоне "Якутцветторг", например, к букету невесты прилагается емкость для воды – чтобы цветы «дожили» до банкета после катания по городу.

Многие молодожены сейчас заказывают букеты для родителей, чтобы поблагодарить их на свадьбе. Лучше, чтобы они были одинаковыми.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Почем нынче свадьба?

Сегодня бюджеты на торжество разнятся диаметрально. Одни выбирают роспись в ЗАГСе, небольшой банкет с близкими и шикарное свадебное путешествие, другие закатывают пир на 200 гостей, а третьи - свадьбу за границей.

Средний бюджет свадьбы в Якутске на 100 человек – от 400 тысяч рублей.

На оформление зала молодожены тратят от 10 до 200 тысяч.

В среднем за хороший букет невесты придется раскошелиться на пять тысяч рублей.