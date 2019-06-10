2019-06-10T06:45:45+03:00
Происшествия

60-летний пенсионер расстрелял целую семью, а затем покончил с собой

Погибли 38-летний мужчина, его беременная жена и их 14-летняя дочь
Нинель ГУСЕВА
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Возбуждено уголовное дело.Возбуждено уголовное дело.Фото: Архив "КП"
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60-летний житель Нерюнгринского района Якутии расстрелял целую семью, а затем покончил с собой. Трагедия произошла 9 июня на дачном участке в посёлке Угольный.

Как сообщила «КП в Якутии» старший помощник руководителя республиканского следкома по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая, пенсионер поссорился с семьей, которая жила на дачном участке по соседству. В ходе конфликта мужчина вооружился ружьем 12 калибра и открыл огонь по соседям.

38-летний глава семейства, его 39-летняя супруга, которая была беременна, и их 14-летняя дочь погибли на месте. 64-летней родственнице потерпевших повезло – ее доставили в районную больницу с огнестрельным ранением. Медики оказывают женщине всю необходимую помощь.

Расстреляв соседей, мужчина скрылся, но в скором времени оперативники МВД и Росгвардии установили его местонахождение. Пенсионера заблокировали в одном из домов в районе дач поселка Угольный. Мужчина несколько раз выстрелил в сторону сотрудников правопорядка, после чего покончил жизнь самоубийством.

Возбуждено уголовное дело. В рамках расследования следователи установят все обстоятельства произошедшего, а также мотив, которым руководствовался мужчина. Назначен ряд экспертиз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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