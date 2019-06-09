2019-06-09T11:18:46+03:00
Общество

Айсен Николаев: «Данные, накопленные государством, должны приносить пользу бизнесу и обществу»

Глава Якутии выступил на панельной сессии Петербургского экономического форума
Нинель ГУСЕВА
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В рамках форума Якутия подписала соглашение с компанией «Билайн» о сотрудничестве в области анализа данных.В рамках форума Якутия подписала соглашение с компанией «Билайн» о сотрудничестве в области анализа данных.
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8 июня в рамках Петербургского экономического форума прошла панельная сессия «Данные на службе государства и общества: траектория будущего», на которой выступил Айсен Николаев.

Глава Якутии отметил, что нужно сделать так, чтобы данные, накопленные государством, реально начали приносить пользу бизнесу и обществу. На сегодняшний день в Якутии 246 разрозненных информационных систем в разных ресурсах, в которые загружено порядка 400 терабайт памяти.

На сегодняшний день в Якутии 246 разрозненных информационных систем в разных ресурсах. Фото: ЯСИА

На сегодняшний день в Якутии 246 разрозненных информационных систем в разных ресурсах.Фото: ЯСИА

Эти информационные системы представляют собой рыхлый, неструктурированный объем данных. Айсен Николаев считает, что нужно переходить к принципу однократного предоставления государственных данных для многократного использования. И хотя вопрос достаточно прост, его техническое исполнение сталкивается с проблемами, связанными с низким качеством человеческих компетенций.

- Для их решения в Якутии создан Центр компетенций, который будет обеспечивать не только качество банка данных, но и раскрытие их для органов власти, бизнеса и общества. Таким регионам, как Якутия, цифровизация, использование управления базами данных, внедрение искусственного интеллекта в государственном и муниципальном управлении поможет активно развиваться, - отметил глава Якутии.

В декабре 2018 года в Якутске был открыт первый на Дальнем Востоке IT-парк, где работают уже 47 компаний. Фото: ЯСИА

В декабре 2018 года в Якутске был открыт первый на Дальнем Востоке IT-парк, где работают уже 47 компаний.Фото: ЯСИА

На сегодняшний день республика – абсолютный лидер Дальнего Востока по созданию экосистемного развития инновационной и цифровой экономики. В декабре 2018 года в Якутске был открыт первый на Дальнем Востоке IT-парк, где работают уже 47 компаний.

На ПМЭФ-2019 Якутия подписала соглашение с компанией «Билайн», предметом которого стало сотрудничество в области анализа данных.

XXIII Петербургский международный экономический форум проходил в Северной столице с 6 по 8 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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