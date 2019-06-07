Когда вся жизнь – балет: семья Посельских от первых па до наших дней

В некоторых отраслях, например, у врачей и учителей, семейные профессиональные династии не редкость. Редакция «КП в Якутии» знакомит читателей с Аркадием и Еленой Посельскими – представителями красивой профессии артистов балета и большой семьи, работающей в республике вот уже несколько десятилетий.

Душа танца

Представители крупных русских балетных школ начали «освоение Севера» не так давно, в 30-е годы XX века. В 1947 году в Якутске был поставлен первый национальный балет «Полевой цветок», где главную партию исполнила Аксинья Посельская.

Первая якутская балерина Аксинья Посельская.Фото: Из личного архива героя публикации

Аксинья родом из Чурапчинского района, училась балету в якутских драмкружках и прошла двухлетнюю стажировку в Московской академии хореографии. Несмотря на все тяготы, выпавшие на ее долю, она пронесла любовь к искусству через всю свою жизнь. Трепетное отношение к прекрасному ей удалось привить своей дочери Наталье, которая стала ключевой фигурой в развитии классической хореографии в Якутии.

Именно Наталья Посельская открыла первую профессиональную балетную школу на Дальнем Востоке. В дело обучения маленьких танцоров она вложила душу.

Крестная мама якутского балета Наталья Посельская.Фото: Из личного архива героя публикации

«Балет — это то, чем должны дышать дети, встающие к станку и разучивающие свои первые па», - говорила Наталья Семеновна. Двух своих внуков – старшего Аркадия и младшую Алисию – привела в балет именно она. И до конца жизни маленьких артистов учила всему, что знала сама.

Детство за кулисами

Сегодня Аркадий Посельский – солист Государственного театра оперы и балета республики.

- Много моих детских воспоминаний наполнены теплом и волшебством сцен родного театра – почти все детство я провел за кулисами и рос в театральной атмосфере. Но, несмотря на все это, танцевать я не хотел. Бабушка привела меня в училище в пятом классе, и только во время учебы я понял – балет, это то, что меня увлекает. Ежедневные репетиции, уроки – к этому привыкаешь и начинаешь любить. Но после окончания училища в 2006 году я в какой-то момент решил, что надо попробовать себя и в чем-то другом. Поступил на факультет иностранных языков, начал изучать китайский и прожил пару лет в Поднебесной, - вспоминает Аркадий.

Но не сложилось. В чужой стране он остро чувствовал себя не в своей тарелке, и в 2010 году вернулся в Якутию. Вскоре Аркадий влился в труппу родного театра и продолжил семейную династию артистов балета.

«Она была неприступна»

Помимо призвания, на родине его ждала и первая любовь. Елена тоже балерина, их история любви началась в хореографическом училище, где они вместе занимались.

- Я заметил ее, когда Лена перешла в 9 класс. До этого даже как-то не обращал внимания. А потом раз – и щелкнуло. У нее заливистый смех и милые веснушки – и я понял, что пропал. Я добивался ее четыре года, а она была неприступна, - смущенно улыбается Аркадий, глядя на жену.

Аркадий и Елена научились понимать друг друга и оставлять работу на работе.Фото: Из личного архива героя публикации

Лена попала в балет случайно. Ее мама работала неподалеку от училища и заметив вереницу постоянно идущих куда-то детей, задалась вопросом: «Куда же они ходят, если рядом нет школы?» Разгадав эту тайну, вскоре она привела дочь на просмотр, но в силу возраста им посоветовали прийти годом позже.

- В 9 классе мне было совершенно не до мальчиков. В то время я решала, как сложится моя жизнь – танцевать мне дальше или нет. Немного смущало и то, что Аркаша – внук директора школы, - вспоминает Лена.

Решение связать свою жизнь с искусством стало судьбоносным не только в личной жизни – оно подарило якутской сцене талантливую балерину. Сегодня в репертуаре Елены Посельской – ведущие партии в балетах «Ромео и Джульетта», «Белоснежка и семь гномов», «Щелкунчик», «Тщетная предосторожность», «Принцесса Луны» и другие.

Аркадий и Елена вместе уже девятый год, женаты и воспитывают дочь Наташу. Малышку назвали в честь любимой бабушки мужа.

Будущее в балете для 4-летней дочки Посельские видят только при наличии желания и необходимых данных.Фото: Из личного архива героя публикации

- Если дочь захочет и у нее будут необходимые данные, мы попробуем отдать Наташу в балетную школу. Она частенько бывает с нами в театре, любит танцевать и в свои неполные четыре года невероятно музыкальна, - говорит Лена.

Любовь в балетном зале и вне его

Работа – отдельная тема в семье Посельских. Она порождает много споров и вопросов, но приносит огромное удовлетворение. Поначалу им было трудно танцевать в паре, несмотря на любовь за пределами репетиционного зала. Но через какое-то время они научились понимать друг друга и оставлять работу на работе.

Аркадий и Елена танцевали вместе в балете «Шопениана» и «Тщетная предосторожность», где Елена танцевала ведущую партию, а Аркадий играл… роль ее матери. Также в списке его ролей – главный злодей Ротбарт в «Лебедином озере», злая ведьма Карабос в «Спящей красавице» и обаятельный цыган в «Дон Кихоте». Он силен в характерном танце и актерском мастерстве.

К сожалению, век артиста балета недолог – в 35 лет или чуть позже танцоры выходят на заслуженную пенсию и начинают новую жизнь. Чем Посельские будут заниматься по окончании карьеры, они пока не решили, но это точно будет связано с искусством.

Наталья Посельская открыла первую профессиональную балетную школу на Дальнем Востоке.Фото: Из личного архива героя публикации

В семье Посельских подрастает еще одна артистка. В Якутской балетной школе учится младшая сестренка Аркадия – Алисия. Сейчас ей 14 лет, и она делает большие успехи. В творческой копилке девочки – участие в нескольких международных и российских танцевальных конкурсах. В отличии от старшего брата, Алисия сама хотела танцевать и отдает профессии все свои силы.

Династия Посельских – тот случай, когда в семье ценят традиции и говорят о них, развивают свое дело и несут его людям.