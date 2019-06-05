На Петербургском экономическом форуме правительство Якутии планирует подписать 14 соглашений

Правительство Якутии планирует подписать 14 соглашений на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в северной столице с 6 по 8 июня. Представители якутской делегации также примут участие в нескольких деловых сессиях, посвященных инвестиционной политике и предпринимательству.

В рамках форума Якутия подпишет соглашения по поддержке частных компаний, развитию информационных технологий, образования и социального воздействия. Делегация республики также планирует договориться о сотрудничестве с Роскосмосом, Росгеологией и Нижегородской областью в области реализации HR-проекта «Команда правительства».

В работе форума примет участие глава Якутии. Айсен Николаев выступит на презентации результатов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России и расскажет о цифровой экономике в республике.

На молодежную сессию по привлечению инвестиций в качестве эксперта пригласили зампреда правительства республики Кирилла Бычкова. Про реализацию социальных гарантий и здоровье в регионе на форуме расскажут премьер-министр Якутии Владимир Солодов и его первый заместитель Алексей Стручков.