2019-05-29T04:51:43+03:00
Общество

Сардана Авксентьева: «Работа по наведению порядка в земельной сфере будет продолжена»

Мэр Якутска прокомментировала обыски в Главном архитектурно-планировочном учреждении
Нинель ГУСЕВА
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Задержан один из специалистов ведомства.Задержан один из специалистов ведомства.Фото: ЯСИА
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28 мая сотрудники ФСБ республики провели оперативно-розыскные мероприятия в Главном архитектурно-планировочном учреждении Якутска. По имеющимся данным, один из его сотрудников за взятку вносил изменения в градостроительную документацию.

- Горожане, наверное, уже обратили внимание, что мы ведем планомерную работу по приведению в соответствие с действующим законодательством ситуации с выделением земельных участков, а также с выдачей разрешений на строительство. Я неоднократно направляла заявления по этой теме в надзорные органы с просьбой прояснить ситуацию и в правоохранительные органы в том числе. Работа по наведению порядка в земельной сфере Якутска будет продолжена, это касается в том числе и обновления кадров. Благодарю правоохранительные органы за быстрое реагирование и помощь в наведении порядка. Считаю, что мы должны жить в рамках правового поля и все решения должны приниматься в соответствии с законодательством РФ, - прокомментировала действия правоохранительных органов Сардана Авксентьева.

Как сообщили в УФСБ по Якутии, в настоящее время оперативно-розыскные мероприятия в главном архитектурно-планировочном управлении Якутска продолжаются. Задержан специалист ведомства. Уголовное дело пока не возбуждено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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