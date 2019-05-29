В Якутии заложили первую сваю крупнейшего сельского спортивного объекта

28 мая глава Якутии Айсен Николаев дал старт строительству спортивного комплекса с универсальным залом и плавательным бассейном в поселке Нижний Бестях. Более 90% средств на строительство объекта будет выделено из федерального бюджета.

В состав спорткомплекса войдет единственный на весь район плавательный бассейн, универсальный спортивный зал на 500 человек, специальные залы для аэробики, настольного тенниса, силовой подготовки и других видов спорта.

Общая площадь будущего спорткомплекса составит более 7 тысяч квадратных метров, территория займет 1,3 гектара. Общая стоимость строительства составит 858,9 млн рублей.

В 2019 году на строительство комплекса будет выделено 349,7 млн рублей. Строители возведут коробку здания, инженерные сооружения, в том числе насосную и канализационные очистные станции, смонтируют инженерные коммуникации (отопление, канализация, электроснабжение).

Строительство крупнейшего в республике сельского спортивного объекта планируется завершить в конце 2020 года.