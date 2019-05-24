В Якутске объявили в розыск дедушку. Он ходил на свидание

В Якутске объявили в розыск пожилого мужчину, который ненадолго вышел из дома и пропал. В тот же день обеспокоенная дочь подняла на ноги полицию.

Женщина была уверена, что с ее отцом что-то случилось. Он не предупредил родных о своих планах и не отвечал на телефонные звонки.

К розыску без вести пропавшего подключились сотрудники уголовного розыска одного из городских отделов полиции. Выяснилось, что дедушка заходил в магазин и приобрел там «джентльменский набор»: сладости, фрукты и бутылку легкого вина.

Конец у этой истории счастливый. Как выяснилось, пожилой мужчина отправился в гости к своей старой знакомой. Телефон он оставил дома, а о своих планах дочери не сообщал.

Пожилые люди отлично провели время за беседой и просто потеряли счет времени.