В Среднеколымском районе топит село Лобуя

В Среднеколымском районе, по территории которого проходит активная фаза ледохода на реке Колыма, топит село Лобуя. Уровень воды уже превысил критическую отметку на 22 сантиметра.

В селе Лобуя пострадала одна дворовая территория. Проводится круглосуточный мониторинг гидрологической обстановки и оповещение населения.

Ранее у села Лобуя образовался ледяной затор. Сегодня ночью оперативной группой МЧС были произведены подрывы льда, заряд составил 350 кг.

По данным МЧС республики, по состоянию на 13:00 нижняя кромка ледохода наблюдается в 30 км выше Среднеколымска, густой ледоход. Уровень воды у райцентра – 1180 см при критическом 1200 см, ниже поста образовался затор.

Сегодня затопило взлетно-посадочную полосу аэропорта Среднеколымска, подтоплена подъездная дорога к автозаправочной станции местной нефтебазы. Персонал оттуда эвакуировали, на объекте организовано дежурство. Угрозы подтопления нефтебазы нет.

Бесперебойное снабжение Среднеколымска горюче-смазочными материалами обеспечит компания «Саханефтегазсбыт», заблаговременно создан запас тарированных нефтепродуктов на незатопляемой территории.

Силы и средства Среднеколымского районного звена Якутской территориальной подсистемы РСЧС приведены в режим повышенной готовности.