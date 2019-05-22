Суд приговорил Николая Румянцева к 3,5 годам лишения свободы в колонии-поселении

Якутский городской суд вынес приговор по делу бывшего депутата государственного собрания республики Николая Румянцева: 3 года 6 месяцев в колонии-поселении. Государственный обвинитель требовал для подсудимого четыре года лишения свободы в колонии-поселении, сообщает News.Ykt.Ru.

По версии следствия, в сентябре 2018 года Николай Румянцев в состоянии алкогольного опьянения ехал из Якутска в Намцы на своем автомобиле с превышением скорости. Он сбил троих мужчин, которые шли по обочине дороги. Один из них скончался на месте, второй получил различные травмы.

На суде Румянцев утверждал, что выпил уже после аварии, чтобы снять стресс. С 2012 года в отношении депутата было составлено семь протоколов за пьяное вождение и отказ от прохождения медосвидетельствования. Также обвиняемый 30 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

Ранее адвокаты подсудимого трижды ходатайствовали о прекращении дела за примирением сторон, с чем были согласны и потерпевшие. В ходе заключительных прений сторон вдова погибшего Луиса Сивцева Антонина попросила судью оставить подсудимого на свободе, назвав это решение единственным и правильным. Однако судья Каратаев отклонил ходатайство.

Суд учёл частичное признание вины, явку с повинной, помощь пострадавшим, отсутствие судимости и положительные характеристики обвиняемого. Сам Румянцев с приговором не согласен и будет его обжаловать.

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