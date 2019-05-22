2019-05-22T11:27:53+03:00
Происшествия

Среднеколымску грозит подтопление

Из-за низких температур ледоход на Колыме остановился
Нинель ГУСЕВА
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На Яне тоже имеется угроза подтопления, но пока уровни воды низкие.На Яне тоже имеется угроза подтопления, но пока уровни воды низкие.
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Ситуация с паводком в Среднеколымске находится на особом контроле властей Якутии. Об этом 22 мая заявил первый зампред правительства республики Алексей Колодезников во время видеоконференции с главами районов.

Из-за низких температур ледоход на Колыме остановился. Есть предпосылки, что уровни воды при прохождении ледохода у Среднеколымска будут резко повышаться.

Сегодня нижняя кромка льда находится выше города. Во избежание затора проведены взрывные мероприятия в местности Лобуя. Помогло ли это, станет понятно через день-полтора.

Сегодня уровень воды на Колыме перед Среднеколымском составляет 10 метров 57 см при критических 12 метрах. Для укрепления городской береговой линии заготовлено 1600 мешков с песком, планируется подготовить еще 1,5 тысячи. Также заготовлено 2 тысячи кубометров песочно-гравийной смеси.

В Зырянке уровни воды стабильно снижаются, взлетно-посадочная полоса местного аэропорта уже освободилась от воды. Чтобы ВПП хорошо высохла, нужна минимум неделя, тогда аэропорт сможет начать принимать рейсы.

Сегодня ледоход идет на Индигирке, подвижки льда отмечены у населенного пункта Кебергене Абыйского района республики.

Реки Алдан и Амга очистились от льда, с сегодняшнего дня начата отгрузка угля с Джебарики-Хая на Амгу. Суда ЛОРПа уже подошли. В ближайшее время начнется навигация на Вилюе, где ледоход также прошел спокойно.

Ледоход также проходит по Яне и ее боковым рекам. Там тоже имеется угроза подтопления, но пока уровни воды низкие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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