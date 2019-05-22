2019-05-22T10:07:08+03:00
Происшествия

В аэропорту Якутска задержали руководителя Республиканского центра адаптивной физкультуры

Чиновницу подозревают в хищении трех миллионов рублей [видео]
Нинель ГУСЕВА
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Возбуждено уголовное дело.Возбуждено уголовное дело.Фото: Скриншот сайта
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В аэропорту Якутска задержали руководителя Республиканского центра адаптивной физкультуры. Чиновницу подозревают в хищении трех миллионов рублей.

Как сообщили «КП в Якутии» в пресс-службе МВД республики, обстоятельства мошенничества установлены сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

Руководитель бюджетного учреждения похитила более трех миллионов рублей, которые предназначались для закупки спортинвентаря по федеральной программе «Доступная среда».

По версии следствия, крупную сумму денег чиновница получила незаконно, указав недостоверные сведения в договорах поставки инвентаря. В ходе обысков были изъяты бухгалтерские документы, компьютеры и магнитные носители, имеющие доказательное значение для уголовного дела.

В аэропорту Якутска задержали руководителя Республиканского центра адаптивной физкультуры.Чиновницу подозревают в хищении трех миллионов рублей

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело.

Максимальное наказание за мошенничество в особо крупном размере – лишение свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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