2019-05-17T04:39:58+03:00
Происшествия

Какие районы Якутии – самые криминогенные?

Республиканская прокуратура – о состоянии преступности
Нинель ГУСЕВА
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На территории 15 городов и районов Якутии отмечается тенденция к уменьшению числа преступлений.На территории 15 городов и районов Якутии отмечается тенденция к уменьшению числа преступлений.Фото: Архив "КП"
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За 4 месяца 2019 года в республике зарегистрировано 4228 преступлений. Рост числа зарегистрированных преступлений наблюдается на территории Булунского, Верхоянского, Горного, Оймяконского, Олекминского районов и Якутска.

На территории 15 городов и районов отмечается тенденция к уменьшению числа преступлений. Это Усть-Янский, Усть-Алданский, Жиганский, Среднеколымский, Эвено-Бытантайский, Таттинский, Кобяйский, Абыйский районы.

Не зарегистрировано особо тяжких преступлений в Аллаиховском, Анабарском, Верхневилюйском, Верхоянском, Верхнеколымском, Жиганском, Момском, Сунтарском, Среднеколымском, Томпонском, Усть-Алданском, Усть-Майском и Эвено-Бытантайском районах.

Уровень особо тяжких преступлений снизился на 31,5% - с 241 до 165. Однако увеличилось число тяжких преступлений, их количество составило 832.

Наибольшее количество преступлений зарегистрировано против собственности – 1982: 1196 краж, 107 грабежей, 15 разбойных нападений, 14 вымогательств и 451 случай мошенничества.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 52,7% увеличилось количество преступлений экономической направленности – с 220 до 336. Рост преступлений этой категории отмечен в Якутске, Олекминском, Алданском, Вилюйском, Верхоянском, Томпонском, Намском, Нюрбинском, Оймяконском и Булунском районах.

Выявлено 72 преступления коррупционной направленности, большая часть – в Якутске, Ленском, Олекминском и Намском районах.

В состоянии алкогольного опьянения совершено 1357 преступлений. Наибольший их рост отмечен в Нерюнгри, Алданском, Сунтарском и Томпонском районах.

Количество зарегистрированных преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта уменьшилось с 263 до 236.

В отношении несовершеннолетних совершено 260 преступлений.

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 10,4% увеличилось количество преступлений, совершенных женщинами – с 347 до 383, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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