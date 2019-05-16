Какие преференции ждут жителей якутской Арктики?

Глава Якутии Айсен Николаев поручил правительству республики подготовить законопроект об освобождении жителей арктических районов от уплаты налогов, которые находятся в ведении республики. В июне законопроект должен быть рассмотрен Ил Тумэном.

Обнуление налогов коснется всех 13 арктических районов Якутии. Об этом 15 мая журналистам сообщила министр экономики Якутии Майя Данилова.

Предполагается, что люди будут освобождены от обязанности уплачивать транспортный налог уже в этом году. Освобождение населения от уплаты налогов на имущество и землю – это полномочия муниципалитетов.

Кроме того, согласно законопроекту, разработанному Минвостокразвития РФ, в Арктической зоне страны при реализации проектов на сумму не менее 500 тысяч рублей предприятиям будут предоставлены существенные льготы. Законопроект предусматривает понятие «резидент Арктической зоны РФ», на которого будут распространяться налоговые и другие преференции.

В их числе – льгота по страховым взносам. Они должны составить 7,6% вместо нынешних 30,2%, что существенно для малого и среднего бизнеса.

Льготы будут предоставляться только новым проектам. В предлагаемой редакции закона обозначены следующие типы инвестиционных проектов: добыча углеводородов на шельфе и континентальной части, сжижение природного газа, а также иные проекты. Отметим, что статус резидента АЗРФ получают любые предприятия, реализующие проекты на сумму не менее 500 тысяч рублей.

В связи с тем, что многие предприниматели сталкиваются с необходимостью выполнять госгарантии, предусмотренные для жителей Крайнего Севера (дополнительные дни к отпуску, проезд к месту отдыха), предлагается ввести возможность заменять их денежными компенсациями.

Ранее президент страны Владимир Путин подписал указ, согласно которому в состав Арктической зоны РФ вошли Абыйский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Оленекский, Среднеколымский и Эвено-Бытантайский районы Якутии. Ранее в состав сухопутных территорий российской Арктики входили лишь пять районов республики: Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Нижнеколымский и Усть-Янский.