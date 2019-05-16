«Якутск деревянный»: стартовал конкурс на лучшую архитектурную концепцию Залога

В Якутске стартовал открытый конкурс на лучшую архитектурную концепцию Залога. Территория площадью 7,55 га станет местом отдыха горожан и туристов.

Долгосрочный проект предполагает, в первую очередь, сохранение старинных архитектурных объектов, и строительство новых. Уже определены 25 старинных зданий, которые останутся на своих местах. Планировалось, что их будет 37, но при последней ревизии выяснилось, что 12 из них безвозвратно утрачены.

По предварительной оценке, благоустройство каждого участка на территории Залога (а всего их пять) обойдется в 150 млн рублей. У окружной администрации таких денег нет, поэтому принято решение привлекать к проекту инвесторов с передачей им исторических зданий для открытия разного рода объектов.

В итоге Залог должен стать излюбленным местом отдыха горожан, чтобы мамы гуляли с колясками, а старожилы могли прийти посидеть на скамейках. В числе прочего предлагается сделать эту зону пешеходной, открыть город мастеров и другие объекты.

В настоящее время на территории Залога идут предварительные работы. Уже расчищены два участка: один – под купеческий дом, который сейчас находится под угрозой разрушения, второй – под старинную летнюю дачу с Сергеляхского шоссе. Также планируются работы по восстановлению дома Дмитрия Суорун Омоллона.

Открытый конкурс на лучшую архитектурную концепцию территории Залога завершится 17 июля. Заявки принимаются до 31 мая. Проект-победитель станет основой будущего места отдыха горожан и туристов.