В аэропорту Якутска у самолета АН-24 лопнули колеса на одном из шасси

В аэропорту Якутска у самолета АН-24 после посадки лопнули колеса правой стойки шасси. Инцидент произошел ночью 16 мая.

Как сообщили «КП в Якутии» в пресс-службе аэропорта, воздушное судно авиакомпании «Якутия» выполняло рейс Нюрба-Якутск.

На борту самолета находились 29 пассажиров и 4 члена экипажа. Наземные службы аэропорта сработали в штатном режиме. Пострадавших нет.

Для расследования авиационного происшествия создана комиссия Росавиации.

Самолет оперативно отбуксирован, воздушная гавань столицы республики работает в штатном режиме.