В Якутске 10-летний велосипедист угодил под колеса сразу двух машин. Мальчик нарушил правила дорожного движения – он переезжал проезжую часть, не спешившись.

ДТП произошло 15 мая на перекрестке улиц Дзержинского и Некрасова. Как выяснилось, ребенок пересекал проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Сначала 10-летний велосипедист ударился об автомашину «Тойота Рав 4», а затем, отлетев, попал под колеса «Тойоты Чайзер».

Прибывшая бригада скорой увезла мальчика в больницу. Медики диагностировали у него автотравму, открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга легкой степени, вдавленный перелом левой теменной кости, ушибленную рану лобной и теменной области. Ребенок госпитализирован в нейрохирургическое отделение, его состояние оценивается как тяжелое.

Как сообщили "КП в Якутии" в пресс-службе ГИБДД республики, юный велосипедист ехал без средств защиты (шлем, налокотник, наколенник). Медицинское освидетельствование не выявило у автомобилистов факта употребления алкогольных напитков.

По факту ДТП проводится административное расследование. Информация о происшествии направлена в инспекцию по делам несовершеннолетних для решения вопроса о привлечении родителей мальчика к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.