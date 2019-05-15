2019-05-15T11:50:12+03:00
Происшествия

Двое работников Чульманской ТЭЦ получили травмы

У 29-летнего плотника - тепловой ожог головы и 95% туловища
Нинель ГУСЕВА
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Состояние 29-летнего пострадавшего медики оценивают как тяжелое. Фото СУ СК России по РС(Я).Состояние 29-летнего пострадавшего медики оценивают как тяжелое. Фото СУ СК России по РС(Я).
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Двое работников Чульманской ТЭЦ получили тепловые ожоги. Инцидент произошел 13 мая при проведении ремонтных работ по очистке котловых ванн в котельно-турбинном цехе предприятия.

29-летний плотник получил тепловой ожог головы 2-й степени и 95% туловища, а также ожоги верхних и нижних конечностей 3 степени. 32-летний бетонщик отделался тепловым ожогом правой кисти 3-й степени и задней поверхности голеней.

Мужчины доставлены в центральную районную больницу. Сейчас жизни и здоровью 32-летнего пациента ничего не угрожает, 29-летний пострадавший в тяжелом состоянии находится в палате интенсивной терапии.

Все обстоятельства произошедшего предстоит установить следователям. Фото СУ СК России по РС(Я).

Все обстоятельства произошедшего предстоит установить следователям. Фото СУ СК России по РС(Я).

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, сотрудниками которой проведен осмотр помещения котельно-турбинного цеха, опрошены очевидцы, изъята необходимая техническая документация.

В настоящее время сотрудниками следственного отдела по городу Нерюнгри проводится процессуальная проверка. Предстоит установить обстоятельства произошедшего в части нарушения требований охраны труда. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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