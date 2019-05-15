Двое работников Чульманской ТЭЦ получили травмы

Двое работников Чульманской ТЭЦ получили тепловые ожоги. Инцидент произошел 13 мая при проведении ремонтных работ по очистке котловых ванн в котельно-турбинном цехе предприятия.

29-летний плотник получил тепловой ожог головы 2-й степени и 95% туловища, а также ожоги верхних и нижних конечностей 3 степени. 32-летний бетонщик отделался тепловым ожогом правой кисти 3-й степени и задней поверхности голеней.

Мужчины доставлены в центральную районную больницу. Сейчас жизни и здоровью 32-летнего пациента ничего не угрожает, 29-летний пострадавший в тяжелом состоянии находится в палате интенсивной терапии.

Все обстоятельства произошедшего предстоит установить следователям. Фото СУ СК России по РС(Я).

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, сотрудниками которой проведен осмотр помещения котельно-турбинного цеха, опрошены очевидцы, изъята необходимая техническая документация.

В настоящее время сотрудниками следственного отдела по городу Нерюнгри проводится процессуальная проверка. Предстоит установить обстоятельства произошедшего в части нарушения требований охраны труда. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.