В Якутии зарегистрированы два лесных пожара

15 мая в республике зарегистрированы два лесных пожара – в Усть-Майском и Хангаласском районах.

В Усть-Майском районе пожар действует на площади 19,5 га, в том числе лесная площадь – 4,5 га, нелесная – 15 га. В Хангаласском улусе площадь возгорания составила 95 га, в том числе лесная – 5 га, нелесная – 90 га.

В тушении пожара задействованы 12 парашютистов-пожарных, 17 десантников-пожарных, 10 работников службы наземной охраны лесов и 4 единицы техники. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

Ежедневный мониторинг лесных пожаров ведет региональная диспетчерская служба лесного хозяйства республики. Если вы стали свидетелем лесного пожара, позвоните по телефонам: 8-4112-44-74-76 либо 8-800-100-94-00 (прямая линия лесной охраны).

С сегодняшнего дня на территории Якутии установлен пожароопасный сезон. В это время запрещается разводить костры в хвойных молодняках, торфяниках, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев, жечь сухуютраву и выбрасывать горящие спички и окурки. Нарушителям правил пожарной безопасности в лесах грозит административная и уголовная ответственность.

В перечень населённых пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, вошли 325 поселений, где проживают более 731 тысячи человек. В зоне наибольшего риска – Вилюйская, западная и южная группы районов.

Пожароопасный сезон в Якутии будет сложным – метеорологи прогнозируют жаркое лето с порывистыми ветрами и малым количеством осадков.