Как Сахалин стал могилой для тысяч переселенцев из Кореи
Миллионы судеб были сломаны, миллионы жизней потеряны во время Второй мировой войны. Это история корейской семьи Ли, загнанной на Сахалин японцами, которая впоследствии осела в СССР.
В истории самого большого острова России – Сахалина – немало непростых моментов. Так, во время Второй мировой войны остров, наполовину принадлежавший Советскому Союзу, наполовину японцам, стал и домом, и могилой для тысяч ни в чем не повинных людей.
«Не представляю, как они выжили»
С 1910 по 1945 год Корея была японской колонией. В некоторых провинциях японцы специально создавали плохие условия для местных: их всячески притесняли, повышали цены на продукты и так далее. Одновременно шла активная вербовка людей для работ на Сахалине, а тех, кто отказывался, зачисляли в список неблагонадежных. Так под различными предлогами на остров загнали около 40 тысяч корейцев. В их числе была и молодая семья Ли.
Совместная жизнь молодоженов Ли Кап Сок и Ли Сун И началась в 1940 году в южнокорейской провинции Кёнсан-Намдо. Они были очень молоды: ей только-только исполнилось 17, ему – 22 года. Однако счастье на родине было недолгим – через пару месяцев после свадьбы их переселили на Сахалин.
- Моя мама даже не знала, куда их везли. Говорили, что в Японию, поэтому все считали, что большая земля далеко. Что она помнит — это большие баржи, где ее сильно укачивало, - вспоминает Ли Ден Су, дочь Кап Сок и Сун И.
По прибытию семью Ли распределили в город Доро (ныне Шахтерск) и сразу отправили на работы: мужа в шахту, жену – в поле. Условия были страшными: жили в бараках, не хватало продуктов, тяжелый труд с утра до ночи, постоянные унижения и избиения. Из-за рабских условий Сахалин стал последним пристанищем для тысяч переброшенных сюда корейцев.
Руками пригнанных на работы людей был повален лес в тайге и построена железная дорога. Про эту трассу говорили, что погибших от побоев и голода рабочих здесь было больше, чем количество уложенных ими же шпал.
- Первый ребенок у родителей родился в 1943 году. Даже не представляю, как они выжили. Еды в то время почти не было, и мой отец менял на рис всё, что только можно было, - говорит Ден Су.
Симпатия к СССР каралась смертью
В 1945 году, когда стало понятно, что война проиграна, у японцев проснулся какой-то бешеный страх. Это привело к массовым убийствам.
В августе в Камисикуке (ныне село Леонидово) расстреляли 18 корейцев. Так как это зверство произошло без суда и следствия, факт массового убийства и место погребения людей долгое время были неизвестны.
Немного позже в селе Пожарское японцы зарезали 27 корейцев, которых заподозрили в симпатии к Советскому Союзу. В числе жертв резни был… полугодовалый мальчик. Японские власти пожурили убийц и наказали их штрафом. Впоследствии на месте трагедии советские власти установили памятник жертвам тех страшных событий, который стоит в Пожарском и поныне.
- Когда стало понятно, что советская армия уже близко, японцы сделали ход конем – начали угрожать корейцам и рассказывать всякие ужасы про русских. Говорили, что солдаты всех убьют – не будут разбираться, кто японец, кто кореец. Мои родители, как и многие другие, похватали всё, что было под рукой, и ринулись в лес. У мамы после этого остался шрам на всю жизнь: в спешке она упала и сильно поранилась. Когда советские солдаты нашли беглецов, то объяснили, что им ничто не угрожает, ведь они ни в чем не виноваты. Все плакали от счастья, ведь пережитые мучения остались позади. Некоторые японцы, убегая, торопились настолько, что бросили своих детей. И кореянкам пришлось взять их к себе – не бросишь ведь малышей умирать. В итоге вырастили, как своих, - вздыхает Ден Су.
«Любишь - не любишь» никто не спрашивал
С приходом советских солдат встал вопрос о возвращении на родину. Но за годы, проведенные на Сахалине, у Ли появились дети, и они решили остаться здесь.
Кап Сок и Сун И с детьми.Фото: Из личного архива героя публикации
Глава семейства работал мастером ЖКХ, трудился на совесть и был на хорошем счету. Также он стал председателем общины корейцев. Кап И стала домохозяйкой – за оравой из восьми детей нужен был глаз да глаз.
Жили хорошо, небогато, но дружно. Была только одна проблема – несколько лет у членов семьи Ли не было советского гражданства. Сахалин был закрытой территорией, и они не могли ни выезжать на материк, ни приглашать кого-то к себе в гости. Со временем этот вопрос был улажен, и все семейство получило советские паспорта.
Ли Ден Су – старшая из дочерей в семье. По старым корейским традициями, если девушке стукнуло 18, ей пора замуж. Желательно прямо в день совершеннолетия. При этом саму девушку на выданье никто не спрашивал – выбор за нее делали родители.
Несколько раз Ден Су срывала знакомство с женихами, а однажды даже хотела сбежать из дома, выбравшись через окно. План почти удался, но в самый последний момент беглянку «застукал» отец. К 21 году девушка сдалась и согласилась выйти замуж за парня из соседнего городка Эсуторо (ныне Углегорск). Избранника звали Ри Ден Де, его родителей тоже пригнали на работы во время войны. Скромная свадьба состоялась в 1970 году.
- Никого не интересовало: «любишь - не любишь», просто сказали «женись» - и мы женились. Сейчас молодые сами выбирают себе партнеров, и я думаю, что это хорошо. Но мне повезло с мужем, мы полюбили друг друга. Сейчас пошел уже 49 год нашей совместной жизни, - говорит Ден Су.
У семьи Ри родились двое детей. Жизнь младшего сына унесла болезнь. Старшая дочь во время учебы в Хабаровске познакомились со своим будущим мужем и уехала на его родину в Якутию. Сейчас у бабушки Ден Су и дедушки Ден Де четверо внуков и три правнука.
Дом там, где семья
После войны Красный крест помогал семье Ри в поиске родственников в Корее. К сожалению, у Ден Де никаких данных не осталось, поэтому ни он, ни его близкие на исторической родине не подозревают о существовании друг друга. Связь с ними была утеряна задолго до открытия границы. За это время многие успели уйти из жизни, так и не познакомившись со своими близкими. Такая же история у многих корейских переселенцев.
Сейчас Южная Корея дает детям переселенцев возможность вернуться на историческую родину. Японцы построили для них дома и оплачивают транспортные расходы, а корейское правительство обеспечивает социальным пособием и медицинской страховкой. Но семья Ри решила остаться в России.
На вопрос, почему вы не переезжаете в Корею, Ден Су ответила просто: «Потому что здесь, в России, живет моя семья. Где моя семья, там и моя Родина».
ИСТОЧНИК KP.RU