2019-05-15T06:35:47+03:00
Общество

Как японские технологии помогли жителям Якутии

В столице республики открыли вторую очередь тепличного комплекса «Саюри»
Нинель ГУСЕВА
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Строительство в Сырдахе круглогодичного тепличного комплекса «Саюри» -ключевой российско-японский проект.Строительство в Сырдахе круглогодичного тепличного комплекса «Саюри» -ключевой российско-японский проект.
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Почти 400 тонн овощей в 2019 году планируется вырастить в тепличном комплексе «Саюри». Вторую очередь теплиц торжественно открыли 14 мая в селе Сырдах.

Огурцы, выращенные на вечной мерзлоте благодаря современным технологиям, поставляются в детские сады Якутска.

Огурцы, выращенные на вечной мерзлоте благодаря современным технологиям, поставляются в детские сады Якутска.

Вскоре продукцию «Саюри» сможет попробовать каждый житель Якутска. Сейчас на полках магазинов можно найти салат и огурцы, осенью появятся помидоры. Символично, что возрождение овощеводства в современном виде произошло на месте бывшего тепличного комплекса одного из крупнейших совхозов Якутии.

Вторую очередь теплиц торжественно открыли 14 мая.

Вторую очередь теплиц торжественно открыли 14 мая.

Экспериментальная теплица «Саюри» площадью всего 0,1 га, построенная в 2016 году в рамках сотрудничества Алмазэргиэнбанка с японской компанией Hokkaido Corporation, стала уникальным проектом не только в России, но и в мире.

- За это время площадь комплекса увеличилась в 13 раз, до 14 тысяч квадратных метров. Через два года площадь круглогодичной теплицы составит уже 34 тысячи «квадратов», чтобы в экстремальном климате Якутии круглый год радовать северян экологически чистой продукцией, - отметил Глава республики Айсен Николаев.

В 2020 году «Саюри» будет производить около тысячи тонн овощей.

В 2020 году «Саюри» будет производить около тысячи тонн овощей.

Впервые в условиях вечной мерзлоты овощи стали выращивать круглый год. Японская технология доказала свою жизнеспособность в суровых якутских условиях: в 2018 году было получено 28,5 тонн продукции. В планах на 2019 год — получить 395 тонн экологически чистых огурцов, томатов и зелени. А с вводом последней очереди комплекса в 2020 году «Саюри» будет производить около тысячи тонн овощей, что позволит закрыть потребность жителей Якутска в свежих овощах и зелени на 20%. Кроме того, здесь создаются новые рабочие места: уже сейчас в тепличном комплексе работают десятки сотрудников, а после запуска третьей очереди на производстве будут заняты около ста человек.

Салат от "Саюри" можно купить в магазинах уже сейчас.

Салат от "Саюри" можно купить в магазинах уже сейчас.

Строительство в Сырдахе круглогодичного тепличного комплекса «Саюри» -ключевой российско-японский проект. Круглогодичное производство свежих овощей на Крайнем Севере страны сделали возможным современные конструкции, инновационные энергосберегающие и агротехнологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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