Как японские технологии помогли жителям Якутии

Почти 400 тонн овощей в 2019 году планируется вырастить в тепличном комплексе «Саюри». Вторую очередь теплиц торжественно открыли 14 мая в селе Сырдах.

Огурцы, выращенные на вечной мерзлоте благодаря современным технологиям, поставляются в детские сады Якутска.

Вскоре продукцию «Саюри» сможет попробовать каждый житель Якутска. Сейчас на полках магазинов можно найти салат и огурцы, осенью появятся помидоры. Символично, что возрождение овощеводства в современном виде произошло на месте бывшего тепличного комплекса одного из крупнейших совхозов Якутии.

Вторую очередь теплиц торжественно открыли 14 мая.

Экспериментальная теплица «Саюри» площадью всего 0,1 га, построенная в 2016 году в рамках сотрудничества Алмазэргиэнбанка с японской компанией Hokkaido Corporation, стала уникальным проектом не только в России, но и в мире.

- За это время площадь комплекса увеличилась в 13 раз, до 14 тысяч квадратных метров. Через два года площадь круглогодичной теплицы составит уже 34 тысячи «квадратов», чтобы в экстремальном климате Якутии круглый год радовать северян экологически чистой продукцией, - отметил Глава республики Айсен Николаев.

В 2020 году «Саюри» будет производить около тысячи тонн овощей.

Впервые в условиях вечной мерзлоты овощи стали выращивать круглый год. Японская технология доказала свою жизнеспособность в суровых якутских условиях: в 2018 году было получено 28,5 тонн продукции. В планах на 2019 год — получить 395 тонн экологически чистых огурцов, томатов и зелени. А с вводом последней очереди комплекса в 2020 году «Саюри» будет производить около тысячи тонн овощей, что позволит закрыть потребность жителей Якутска в свежих овощах и зелени на 20%. Кроме того, здесь создаются новые рабочие места: уже сейчас в тепличном комплексе работают десятки сотрудников, а после запуска третьей очереди на производстве будут заняты около ста человек.

Салат от "Саюри" можно купить в магазинах уже сейчас.

Строительство в Сырдахе круглогодичного тепличного комплекса «Саюри» -ключевой российско-японский проект. Круглогодичное производство свежих овощей на Крайнем Севере страны сделали возможным современные конструкции, инновационные энергосберегающие и агротехнологии.