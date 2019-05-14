В состав сухопутных территорий российской Арктики вошли еще 8 районов Якутии

В состав Арктической зоны России вошли еще 8 районов республики. Соответствующие изменения в указ «О сухопутных территориях Арктической зоны РФ» внес Президент страны Владимир Путин.

Таким образом, в состав сухопутных территорий российской Арктики вошли Абыйский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Оленекский, Среднеколымский и Эвено-Бытантайский районы. Все они полностью или частично находятся за Полярным кругом.

Теперь в состав Арктической зоны входят 13 районов республики.

Ранее в состав Арктической зоны входили территории лишь пяти районов республики: Аллаиховского, Анабарского, Булунского, Нижнеколымского и Усть-Янского, расположенные вдоль побережья Северного Ледовитого океана.

- Свершилось то, чего республика добивалась многие годы! Теперь здесь смогут действовать программы по развитию Арктики. От имени всех жителей Якутии благодарю Президента за поддержку, и уверен, что это решение поможет нам развивать нашу Арктику более быстрыми темпами, - написал глава республики Айсен Николаев в своем Инстаграм.