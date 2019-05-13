2019-05-13T09:39:16+03:00
Общество

Кто создаст концепцию туристского кластера Оймякона и главной площади Якутска?

В конкурсах примут участие архитекторы и проектировщики общественных пространств со всего мира
Нинель ГУСЕВА
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Конкурсы пройдут при поддержке правительства Якутии.Конкурсы пройдут при поддержке правительства Якутии.Фото: ЯСИА
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15 мая в Москве в рамках 24-й Международной выставки архитектуры и дизайна «АРХ Москва» будет дан старт профессиональным конкурсам на создание концепции главной площади Якутска и туристского кластера Оймякона. Они пройдут при поддержке правительства Якутии.

Формат конкурса позволит не только объединить в работе над этими проектами профессионалов со всей России, но и отобрать концепции, которые лучше всего учитывают особенности территорий и культурный контекст региона.

Раскрывать туристический потенциал Оймякона планируется в рамках открытого конкурса с международным участием. Якутское село, где проживает около 500 человек, известно как один из Полюсов холода и входит в список самых экстремальных населенных пунктов для жизни человека в мире. Конкурс объединит российских и зарубежных экспертов в области архитектуры, проектирования и развития туристических кластеров, чтобы раскрыть потенциал Оймякона как мирового центра экстремального туризма.

Результатом открытого всероссийского конкурса на создание концепции площади имени В.И.Ленина в Якутске станет современный проект общественного пространства. В конкурсе примут участие архитекторы и проектировщики со всей России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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