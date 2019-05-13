В Якутии выясняют причины загрязнения реки Чульман

Специалисты государственного экологического надзора обследовали акваторию реки Чульман. Фотографии с черными льдинами бурно обсуждались в соцсетях.

Госинспектора отобрали пробы природных сред для проведения лабораторного исследования. На протяжении всего участка встречались льдины, покрытые мелкими частицами черного цвета, предположительно, угольной пыли.

Это не первый случай загрязнения реки. В январе 2019 года был зафиксирован факт загрязнения реки Чульман в результате хозяйственной деятельности компании «Якутуголь».

4 марта мониторинг окружающей среды в зоне деятельности предприятия выявил превышение фонового значения содержания взвешенных веществ от 21 до 294 раз.

24 апреля в ходе рейда в районе деятельности «Якутугля» было зафиксировано загрязнение реки Верхние Нерюнгри. По данному факту проводится административное расследование.

25 и 27 апреля в ходе контрольно-рейдовых мероприятий были отобраны пробы воды в реках Чульман и Дежневка, которые направлены на экспертизу для установления степени загрязнения. В случае подтверждения загрязнения в отношении ГОК «Денисовский» будут возбуждены административные производства.