2019-05-13T07:04:55+03:00
Общество

В Якутии выясняют причины загрязнения реки Чульман

Это уже не первый случай загрязнения водного объекта
Нинель ГУСЕВА
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Фотографии с черными льдинами разлетелись по соцсетям.Фотографии с черными льдинами разлетелись по соцсетям.
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Специалисты государственного экологического надзора обследовали акваторию реки Чульман. Фотографии с черными льдинами бурно обсуждались в соцсетях.

Госинспектора отобрали пробы природных сред для проведения лабораторного исследования. На протяжении всего участка встречались льдины, покрытые мелкими частицами черного цвета, предположительно, угольной пыли.

Это не первый случай загрязнения реки. В январе 2019 года был зафиксирован факт загрязнения реки Чульман в результате хозяйственной деятельности компании «Якутуголь».

4 марта мониторинг окружающей среды в зоне деятельности предприятия выявил превышение фонового значения содержания взвешенных веществ от 21 до 294 раз.

24 апреля в ходе рейда в районе деятельности «Якутугля» было зафиксировано загрязнение реки Верхние Нерюнгри. По данному факту проводится административное расследование.

25 и 27 апреля в ходе контрольно-рейдовых мероприятий были отобраны пробы воды в реках Чульман и Дежневка, которые направлены на экспертизу для установления степени загрязнения. В случае подтверждения загрязнения в отношении ГОК «Денисовский» будут возбуждены административные производства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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