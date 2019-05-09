2019-05-09T11:33:37+03:00
День Победы

Россияне приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Пекине

В этом году шествие впервые прошло на территории Пекинского выставочного комплекса
Нинель ГУСЕВА
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В этом году шествие "Бессмертного полка" прошло в столице Поднебесной в четвертый раз.В этом году шествие "Бессмертного полка" прошло в столице Поднебесной в четвертый раз.Фото: Из личного архива героя публикации
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9 мая в рамках празднования 74-летия Победы в Великой Отечественной войне акция «Бессмертный полк» прошла в столице Китая. В шествии в Пекине приняли участие россияне - жители Якутии.

В этом году народная акция впервые прошла на территории Пекинского выставочного комплекса, который был построен при участии советских архитекторов в 1954 году. В Пекине это место считается «объектом советско-китайской дружбы».

Акция прошла на территории Пекинского выставочного комплекса, который был построен при участии советских архитекторов в 1954 году. Фото: Из личного архива героя публикации

Акция прошла на территории Пекинского выставочного комплекса, который был построен при участии советских архитекторов в 1954 году.Фото: Из личного архива героя публикации

Впервые шествие «Бессмертного полка» в столице Китая было организовано в 2016 году в парке «Наньгуань». Тогда в акции приняли участие 50 человек. В 2017 году число участников достигло трехсот.

В 2018-м акция в парке Чаоян на территории галереи «Цзиньтай» собрала более четырехсот «однополчан». Волонтеры в гимнастерках угощали гостей мероприятия гречневой кашей из солдатского котла, черным ржаным хлебом и баранками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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