2019-05-09T07:24:26+03:00
Звезды

Триумфаторы Московского кинофестиваля из Якутии получили денежную премию

За вклад в развитие кинематографического искусства республики творческой группе фильма «Надо мною солнце не садится» вручили 1,5 млн рублей
Нинель ГУСЕВА
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«Надо мною солнце не садится» – режиссерский дебют Любови Борисовой, выступившей также сценаристом.«Надо мною солнце не садится» – режиссерский дебют Любови Борисовой, выступившей также сценаристом.
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8 мая в Якутске состоялась премьера фильма «Надо мною солнце не садится». Картина отмечена двумя престижными кинонаградами – призом зрительских симпатий 41-го Московского международного кинофестиваля и специальным призом Ассоциации кинокритиков Азиатского и Тихоокеанского кино NETPAC.

«Надо мною солнце не садится» – режиссерский дебют Любови Борисовой, выступившей также сценаристом. Картину, которая повествует о взаимоотношениях двух поколений, снимали у моря Лаптевых в селе Найба Булунского района. Главные роли исполнили студент Арктического государственного института культуры и искусств Иван Константинов и актер, знакомый зрителям по фильму «Царь-птица», Степан Петров.

8 мая начался прокат картины в кинотеатрах Якутии.

8 мая начался прокат картины в кинотеатрах Якутии.

На показе присутствовал Айсен Николаев. Глава республики отметил, что еще несколько лет назад никто особо не верил в успех якутского кино. Огромным достижением стала победа картины «Царь-птица» на Московском международном кинофестивале в 2018 году. Год спустя эта же съемочная группа удостоилась приза зрительских симпатий 41-го ММКФ за фильм «Надо мною солнце не садится».

- К победам нашего кино скоро привыкнут, поскольку у нас есть талантливые и творческие люди, у нас есть всё для дальнейшего развития. Якутское кино уже состоялось, оно известно по всей России. Уверен, что в скором времени у нашего кино будет еще больше побед на крупнейших фестивалях, - отметил Глава республики.

В 2018 году гран-при Московского международного кинофестиваля получил якутский фильм «Царь-птица».

В 2018 году гран-при Московского международного кинофестиваля получил якутский фильм «Царь-птица».

В рамках мероприятия Айсен Николаев вручил создателям картины «Царь-птица» государственную премию им. А.Е. Кулаковского.

За вклад в развитие кинематографического искусства Якутии творческая группа фильма «Надо мною солнце не садится» награждена денежной премией в размере 1,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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