Сегодня в Якутске перекроют улицы
Окружная администрация города Якутска сообщает, что 8 мая с 09:30 до 13:00 часов временно перекроют улицы.
Ограничение движения транспорта организовано в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Перекроют дороги на участках:
— ул. Кирова: от дома №7 по улице Кирова до пересечения улицы Кирова и улицы Аржакова;
— ул. Аржакова: от пересечения улицы Аржакова и улицы Кирова до пересечения улицы Аржакова и улицы Чернышевского;
— ул. Чернышевского: от пересечения улицы Чернышевского и улицы Кулаковского до пересечения улицы Чернышевского и улицы Ярославского;
— ул. Хабарова: от пересечения улицы Хабарова и улицы Ярославского до пересечения улицы Хабарова и улицы Богатырева.
ИСТОЧНИК KP.RU