2019-05-08T03:45:41+03:00
Общество

Сегодня в Якутске перекроют улицы

Движение ограничат на Кирова, Аржакова, Чернышевского и Хабарова
Нинель ГУСЕВА
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4 улицы перекроют на 3,5 часа.4 улицы перекроют на 3,5 часа.
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Окружная администрация города Якутска сообщает, что 8 мая с 09:30 до 13:00 часов временно перекроют улицы.

Ограничение движения транспорта организовано в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Перекроют дороги на участках:

— ул. Кирова: от дома №7 по улице Кирова до пересечения улицы Кирова и улицы Аржакова;

— ул. Аржакова: от пересечения улицы Аржакова и улицы Кирова до пересечения улицы Аржакова и улицы Чернышевского;

— ул. Чернышевского: от пересечения улицы Чернышевского и улицы Кулаковского до пересечения улицы Чернышевского и улицы Ярославского;

— ул. Хабарова: от пересечения улицы Хабарова и улицы Ярославского до пересечения улицы Хабарова и улицы Богатырева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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