О работе касс Энергосбыта в Якутске в праздничные дни
В праздничные дни пункты приема платежей Якутского отделения Энергосбыта работают по следующему графику:
9 мая – выходной для всех касс Энергосбыта.
10 мая – функционируют следующие кассы:
— ул. Ф. Попова, 21, Центр обслуживания потребителей Якутскэнерго – с 10.00 до 17.00, без перерыва
— ул. Курнатовского, 1/2А – с 11.00 до 16.00, без перерыва
— ул. Рыдзинского, 24 (рынок «Манньыаттаах») – с 10.00 до 17.00, без перерыва
— ул. Можайского, 27А (рынок «Белое озеро») – с 10.00 до 16.00, без перерыва
— ул. Курашова, 8 (ТЦ «Кэскил») – с 10.00 до 16.00, без перерыва
— ул. Октябрьская, 25 – с 10.00 до 15.00, без перерыва
— ул. К. Алексеева, 7 («Ёлочка») – с 10.00 до 15.00, без перерыва
— 202 мкр., корп. 15А – с 11.00 до 16.00, без перерыва.
11 мая – кассы работают по режиму субботы.
12 мая – кассы функционируют по режиму воскресенья:
— ул. Ф. Попова, 21, Центр обслуживания потребителей Якутскэнерго – с 10.00 до 17.00, без перерыва
— ул. Курнатовского, 1/2А – с 11.00 до 16.00, без перерыва
— ул. Рыдзинского, 24 (рынок «Манньыаттаах») – с 10.00 до 17.00, без перерыва
— ул. Можайского, 27А (рынок «Белое озеро») – с 10.00 до 16.00, без перерыва
— ул. Курашова, 8 (ТЦ «Кэскил») – с 10.00 до 16.00, без перерыва.
С 13 мая все пункты приема платежей работают в установленном режиме.
Оплатить услуги, оказываемые Якутскэнерго, можно также через сайт энергокомпании http://yakutskenergo.ru.
Произвести онлайн-платеж можно:
— через «личный кабинет» (вкладка «Частным лицам» / «Личный кабинет»)
— без регистрации (вкладка «Частным лицам» / «Как оплатить» / «Банковской картой»)
Также прием платежей за услуги Якутскэнерго без комиссии производится в отделениях УФПС, ПАО «Сбербанк» (Сбербанк-онлайн, «Автоплатеж», банкоматы).
Телефоны контакт-центра Энергосбыта: 8-800-100-22-05, 8 (4112) 498-498.
ИСТОЧНИК KP.RU