2019-05-07T06:52:23+03:00
Общество

О работе касс Энергосбыта в Якутске в праздничные дни

9 мая – выходной для всех отделений
Нинель ГУСЕВА
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11 и 12 мая все кассы будут работать по своему обычному графику выходного дня.11 и 12 мая все кассы будут работать по своему обычному графику выходного дня.Фото: ЯСИА
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В праздничные дни пункты приема платежей Якутского отделения Энергосбыта работают по следующему графику:

9 мая – выходной для всех касс Энергосбыта.

10 мая – функционируют следующие кассы:

— ул. Ф. Попова, 21, Центр обслуживания потребителей Якутскэнерго – с 10.00 до 17.00, без перерыва

— ул. Курнатовского, 1/2А – с 11.00 до 16.00, без перерыва

— ул. Рыдзинского, 24 (рынок «Манньыаттаах») – с 10.00 до 17.00, без перерыва

— ул. Можайского, 27А (рынок «Белое озеро») – с 10.00 до 16.00, без перерыва

— ул. Курашова, 8 (ТЦ «Кэскил») – с 10.00 до 16.00, без перерыва

— ул. Октябрьская, 25 – с 10.00 до 15.00, без перерыва

— ул. К. Алексеева, 7 («Ёлочка») – с 10.00 до 15.00, без перерыва

— 202 мкр., корп. 15А – с 11.00 до 16.00, без перерыва.

11 мая – кассы работают по режиму субботы.

12 мая – кассы функционируют по режиму воскресенья:

— ул. Ф. Попова, 21, Центр обслуживания потребителей Якутскэнерго – с 10.00 до 17.00, без перерыва

— ул. Курнатовского, 1/2А – с 11.00 до 16.00, без перерыва

— ул. Рыдзинского, 24 (рынок «Манньыаттаах») – с 10.00 до 17.00, без перерыва

— ул. Можайского, 27А (рынок «Белое озеро») – с 10.00 до 16.00, без перерыва

— ул. Курашова, 8 (ТЦ «Кэскил») – с 10.00 до 16.00, без перерыва.

С 13 мая все пункты приема платежей работают в установленном режиме.

Оплатить услуги, оказываемые Якутскэнерго, можно также через сайт энергокомпании http://yakutskenergo.ru.

Произвести онлайн-платеж можно:

— через «личный кабинет» (вкладка «Частным лицам» / «Личный кабинет»)

— без регистрации (вкладка «Частным лицам» / «Как оплатить» / «Банковской картой»)

Также прием платежей за услуги Якутскэнерго без комиссии производится в отделениях УФПС, ПАО «Сбербанк» (Сбербанк-онлайн, «Автоплатеж», банкоматы).

Телефоны контакт-центра Энергосбыта: 8-800-100-22-05, 8 (4112) 498-498.

ИСТОЧНИК KP.RU

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