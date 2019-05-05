Лишний вес детей – «заслуга» родителей: о детском ожирении в Якутии

Современные дети в большинстве своем мало двигаются, они очень разбалованные, «тепличные». «Пропадали пропадом мы во дворах» им не знакомо, на смену активным играм пришли компьютерные. По данным Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины, каждый пятый подросток в стране живет с лишним весом.

Едим от стресса и от скуки

По статистике, в 20% случаев ожирение у детей – следствие серьезных заболеваний. Оно нередко встречается у обладателей синдромов Дауна, Прадера-Вилли, Барде-Бидля, Коэна, Кушинга, врожденного гипотиреоза, адипозо-генитальной дистрофии, а также может быть связано с поражением ЦНС из-за черепно-мозговых травм, менингита, энцефалита, нейрохирургических операций, опухолей мозга и т.д. Поэтому, столкнувшись с ожирением, стоит посетить генетика, эндокринолога и невролога.

Однако в большинстве случаев в лишнем весе ребенка виноваты родители – медики вот уже несколько лет привлекают к этому внимание. Высока вероятность, что у склонных к полноте родителей ребенок тоже вырастет тучным. Набирая во время беременности слишком много лишних кг, женщина автоматически закладывает на генном уровне такую же программу и будущему малышу.

О важности правильного питания рассказывает Мария Васильева.Фото: Из личного архива героя публикации

Но ожирение стало бичом современного общества не только поэтому. Сегодня мамы с папами под разными предлогами (усталость, занятость на работе и т.д.) снимают с себя ответственность за то, что едят дети. А те едят фастфуд, газировку и сладости, игнорируют завтраки, что нарушает сбалансированность в приемах пищи и способствует перееданию. А премирование ребенка «вкусняшками» за что-то хорошее ломает пищевое поведение, причем зачастую на всю жизнь.

Плюс снижение физической активности, особенно актуальное для жителей городов. А главное – в нашем стремительно мчащемся куда-то мире людям очень не хватает любви, тепла и заботы. Эту пустоту заполняет… еда. Иногда люди едят просто от скуки, чтобы убить время.

Есть ли альтернатива спорту?

С сентября 2018 года в столице республики работает единственный в Якутии проект по поддержке семей с детьми с избыточным весом «Peremena». Его руководитель и идейный вдохновитель Виктория Варламова-Контоева – мама полного ребенка. Увидев, как лишний вес мешает дочери в жизни, она решила что-то с этим делать.

К организации клуба шли два года. Будучи сама не очень-то спортивной, Виктория хотела найти для себя и дочки активность, которая позволила бы им заниматься вместе. Так появился проект танцующих мам и дочек «Кэрэ ситимэ».

Важно найти "свой" вид нагрузки.Фото: Из личного архива героя публикации

Танцы – это отличная альтернатива спорту, любовь к которому полным детям начисто отбивают на уроках физкультуры. У девочек растет уверенность в себе, а совместная деятельность с мамой очень сближает. Проект живет до сих пор, совместные концерт мам и дочек с успехом прошли в Якутске и других районах республики. Однако для себя Виктория сделала вывод: основную проблему это не решает.

По данным Минздрава России, «наибольшей эффективности профилактических и оздоровительных мероприятий при избыточной массе тела удается достичь, если они начаты в младшем школьном возрасте, в 7-11 лет, пока у ребенка не развились осложненные формы ожирения».

В фитнесе главное - не результат, а правильность выполнения упражнений.Фото: Из личного архива героя публикации

Поэтому в «Перемене» к проблеме лишнего веса у детей подошли комплексно. Ребята проходят медицинское обследование в Педиатрическом центре. По его результатам медики дают индивидуальные рекомендации по питанию и физнагрузкам, следят за их здоровьем и процессом снижения веса. У нескольких детей на этом этапе врачи диагностировали преддиабет, проблемы с сердцем и артериальным давлением.

Перемены начинаются в головах родителей

Для родителей в клубе организована Школа правильного питания – его нужно пересмотреть в первую очередь. А получив однажды консультацию диетолога, с вопросами, которые возникают почти каждый день, к нему не обратишься.

Со спортом тоже всё непросто: занятия должны быть системными и адаптированными для полных детей по нагрузке. Как выяснилось, очень важно найти к ним подход. Ребятам нужна комфортная среда, где главное – не нормативы, а правильность выполнения упражнений, чтобы никто не подгонял и не смеялся. Остальное приложится.

Семейный пеший поход "По следам Тыгын-Дархана".Фото: Из личного архива героя публикации

В «Перемене» спорт трижды в неделю: детский фитнес и аква-аэробика. Также раз в месяц детей знакомят с новым видом нагрузки: настольный теннис, волейбол, лыжи, тренажерный зал, танцы, баскетбол, самооборона, пешие походы. Тогда-то и выясняется, что многие ребята раньше этого никогда не пробовали.

- Для многих детей с лишним весом тренировки – сами по себе испытание. Ребенку, у которого все активности – на экране компьютера, сложно выполнить даже самые простые упражнения. Но они такие же, как другие дети! Им нравится играть, у них есть азарт и желание хорошо провести время. Главная проблема, с которой я столкнулась, – это мотивация, точнее, её отсутствие. Кого-то из детей мамы привели за ручку – мол, надо худеть! Есть те, кто не считает себя полным. Несколько подростков поначалу вообще делали вид, что им всё равно. Но самое сложное, как ни странно, – это работа с родителями. К сожалению, многие считают, что, записав чадо в кружок или секцию, выполнили свой долг: «Сделайте моего ребенка лучше, я же заплатила». Между тем именно родители – главные помощники детей в любом деле. А в вопросе борьбы с лишним весом – вдвойне, ведь ребенок не готовит себе сам и не покупает продукты. Если родители сами начнут сбалансированно питаться и станут более активными, детям будет легче достичь результата, - говорит фитнес-инструктор и наставник проекта Лена Васильева.

В "Перемене" спорт три раза в неделю.Фото: Из личного архива героя публикации

Доброжелательная атмосфера и грамотный тренер творят чудеса. По словам Виктории, за это время у ее дочери Айталыыны поменялось отношение к спорту. А ещё девочку впервые в жизни похвалил школьный учитель физкультуры – она простояла в планке дольше всех в классе.

- Главное, что я поняла – нужно начинать с себя. Если мама с папой на «вы» со спортом, едят что попало, а вечерами «прирастают» к дивану – какой пример они подают ребенку? Поэтому сначала должна меняться голова родителей. Сейчас, когда к нам в клуб приходят новые люди, уже на глаз могу определить, какая семья останется, а какая нет – многие просто не готовы выйти из своей зоны комфорта. У них всегда в запасе отговорки, они ждут результата только от ребенка, не желая менять свой образ жизни. Между тем в Америке для родителей детей с ожирением, которые не занимаются здоровьем ребенка, предусмотрена уголовная ответственность, - говорит Виктория.

Коллективный поход… в супермаркет

За первый сезон через клуб прошли более 30 детей в возрасте от 7 до 17 лет. Ребят разделили на 4 группы в зависимости от учебных смен и возраста: с 7 до 11 лет и с 12 до 17 лет. Занятия в бассейне девочки и мальчики посещают в разное время, а на фитнес ходят вместе.

Результаты есть, и очень неплохие – кто-то сбросил 6, кто-то 8, а кто-то и все 10 килограммов. При этом цели похудеть любой ценой в «Перемене» не ставят – к детям такой подход недопустим. Главное – изменение образа жизни и системы питания, последовательность, разнообразие и качество физнагрузок.

Выездное занятие в школе правильного питания.Фото: Из личного архива героя публикации

Раз в месяц в клубе проходят выездные семейные мероприятия. Ребята вместе с тренерами и мамами ходили в пешие походы, освоили лыжню и каток, участвовали в кулинарных мастер-классах, встречались с известными спортсменами и людьми, которые способны вдохновить своим примером. Это бодибилдер Александр Гренадеров, боксер Александр Кочетов и вайнер Виталий Щукин. Последний рассказал детям о творчестве, съемках фильма, опыте игры в КВН и очень удивил историей своего похудения.

Кроме того, у ребят из «Перемены» появился еще один дневник – питания. Последовательная фиксация всего, что съедено в течение дня, позволяет увидеть и исправить ошибки рациона. А недавно мамы вместе с медицинским наставником проекта Марией Васильевой совершили коллективный поход… в супермаркет. Выездное занятие было очень полезным: как выяснилось, большинство не читают этикеток и не обращают внимания на состав продуктов.

Наставники проекта.Фото: Из личного архива героя публикации

- У нас нет бизнес-задач. «Перемена» – это сообщество родителей, которые хотят помочь своим детям. Когда мы только начинали, искали подобные клубы в других регионах страны – хотелось перенять опыт, задать вопросы, которых было множество. Но не нашли, работали методом проб и ошибок – искали единомышленников, пробовали, экспериментировали. Есть сложности с кадрами, помещением, решением многочисленных оргвопросов. Но мы настроены по-боевому, и с осени продолжим работу – проблема есть, и её нужно решать, - говорит Виктория.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Быстрее, выше, тяжелее

По данным Всемирной организации здравоохранения за 2016 год, около 39% взрослого населения планеты (1,9 млрд человек) имеет избыточный вес. Более 650 млн из них страдают ожирением.

По статистике, за год в России число людей с ожирением увеличилось на 6%. Если в 2016 году диагноз "ожирение" впервые был поставлен 1,39 млн человек, то в 2017-м – уже 1,9 млн. Реальные цифры еще выше.

За последние пять лет россиян с лишним весом стало больше на треть. Среди мужчин от 25 до 64 лет ожирением страдают 26,9%, среди женщин того же возраста – 30,8%.

КСТАТИ

Еда – самый простой способ получить удовольствие

В разное время наставниками проекта были психологи Аина Павлова, Надежда Васильева и Ньургустана Каратаева. По мнению специалистов, во многом причины лишнего веса у детей (и не только) – психологические. Еда – самый простой способ получить удовольствие. Если человек не чувствует любви и эмоциональной поддержки, он заполняет эту душевную пустоту пищей. В такие моменты нас особенно «тянет» на сладкое.

Основная психологическая причина полноты – нелюбовь к себе, низкая самооценка, высокая самокритичность, неуверенность в себе. Это может быть связано с отношением родителей к ребенку. Если ваши дети очень любят сладкое, возможно, им не хватает любви и внимания.

Также лишний вес появляется у детей, потребности которых не удовлетворяются, а желания игнорируются. У ребенка появляется чувство, что он не заслуживает счастья и не достоин любви. Избыток веса часто становится защитным механизмом у детей авторитарных родителей, которые постоянно заставляют что-то делать, не принимая возражений.

Скрытый гнев и нежелание прощать обиды, пережитые в детстве стыд или унижение также могут повлиять на накопление внутренней защиты в виде жировых отложений. Увеличение в объемах дает бессознательное чувство защищенности и помогает притупить переживания.