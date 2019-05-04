Якутия получит 80 млн рублей на реализацию проектов комфортной городской среды

В 2019 году на реализацию проектов создания комфортной городской среды Якутии выделят 80 миллионов рублей. Средства направят на развитие инфраструктуры исторических поселений и малых городов.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится с 2018 года. Его цель - поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, привлечению в город посетителей, развитию индустрии услуг. Планируется, что к концу 2024 года будут реализованы не менее 480 таких проектов.

От Якутии в конкурсе принимали участие девять проектов благоустройства из Нерюнгри, Ленска, Алдана, Мирного, Вилюйска, Удачного, Покровска, Нюрбы и Верхоянска.

Список победителей конкурса этого года будет объявлен 31 мая в Воронеже на площадке ежегодного Архитектурного форума «Зодчество VRN» и опубликован на сайте конкурса.

В этом году в конкурсе приняли участие 46 субъектов РФ, которым будет выделено почти 5 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев.