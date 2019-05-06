В Якутии стартовал проект по реставрации объектов культурного наследия

Айсен Николаев дал старт проекту реставрации объектов культурного наследия. Об этом руководитель республики заявил сегодня, 5 мая в своем Инстаграм.

«Сегодня в нашей республике насчитывается 1864 объектов культурного наследия. Главным образом, это уникальные образцы деревянного зодчества XVII-XIX веков, каких очень мало сохранилось по стране. Если мы сегодня не позаботимся об их сохранности, скоро можем потерять многие из них», - написал Айсен Николаев.

Глава Якутии поделился фотографией мельницы-топчанки, построенной известным мастером Семеном Дьяконовым в 1932 году, и заявил о намерении отреставрировать этот уникальный образец деревянного зодчества вместе с супругой.

Железные детали мельницы сделаны известными кузнецами – братьями Энсии. В 1945 году мельницу перевезли в местность Улахан-Кюёль, где она проработала до 1954 года. С 1977-го она стала одним из экспонатов Черкёхского историко-этнографического музея им. Д.К. Сивцева — Суорун Омоллоона.

По его словам, суть проекта заключается в том, чтобы зарегистрироваться на сайте ДобровольцыРоссии.рф, и, получив там разрешение и инструкцию по реставрации памятника, за свой счет отреставрировать архитектурный памятник и поделиться этим в соцсетях с хэштегом #СохранимПамятникиЯкт.