Осужденный убийца продвигал радикальную исламскую идеологию в колонии Якутии

Уроженца Ставропольского края осудили и отправили отбывать свое наказание в одну из исправительных колоний Якутии за незаконное хранение оружия, убийство и совершение преступлений террористического характера.

Однако, и за решеткой мужчина сложа руки не сидел: этнический мусульманин активно проводил пропаганду деятельности, запрещенной международной террористической организации.

Публикой его стали другие мусульмане, которые внимали его словам о том, что радикальная исламская идеология правильная и что ее нужно поддержать и подражать ей.

На мужчину заведено еще одно уголовное дело за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма.