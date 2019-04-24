2019-04-24T04:20:29+03:00
Происшествия

Осужденный убийца продвигал радикальную исламскую идеологию в колонии Якутии

Мужчина – этнический мусульманин
Ольга Донская
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Он подстрекал других мусульман.Он подстрекал других мусульман.
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Уроженца Ставропольского края осудили и отправили отбывать свое наказание в одну из исправительных колоний Якутии за незаконное хранение оружия, убийство и совершение преступлений террористического характера.

Однако, и за решеткой мужчина сложа руки не сидел: этнический мусульманин активно проводил пропаганду деятельности, запрещенной международной террористической организации.

Публикой его стали другие мусульмане, которые внимали его словам о том, что радикальная исламская идеология правильная и что ее нужно поддержать и подражать ей.

На мужчину заведено еще одно уголовное дело за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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