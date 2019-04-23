2019-04-23T09:39:28+03:00
Происшествия

Пенсионерка из Якутии взяла кредиты на 1,6 млн рублей и отдала деньги мошеннику

До этого женщина стала жертвой рухнувшей финансовой пирамиды
Ольга Донская
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Аферист внушил женщине, что он лучше нее разбирается в финансах.Аферист внушил женщине, что он лучше нее разбирается в финансах.Фото: ЯСИА
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В Мирнинском районе Якутии мошенник обманул 57-летнюю жительницу поселка Чернышевский и похитил более 1,6 миллиона рублей. Каждый раз потерпевшая поддавалась на уговоры и оформляла крупные кредиты.

В 2018 году женщина вступила в форекс-брокерскую компанию «Crypto 5» и вложила туда 1100 евро. Со временем пирамида рухнула, а вложенные средства сгорели. В конце марта этого года ей позвонил неизвестный молодой человек и предложил свою помощь в возврате денег. Для этого пенсионерка должна была зарегистрироваться в приложении и внести депозит.

Женщина проделала все требуемые манипуляции и ввела свои персональные данные. Преступник получил удаленный доступ к аккаунту и тут же оформил кредитную карту на сумму около 400 000 рублей, которые сразу похитил. Пенсионерка, почуяв подвох, заблокировала карточку.

На следующий день навязчивый мужчина вновь позвонил и сообщил о необходимости оформления еще одного кредита для вывода вложенных денег. На вопросы пострадавшей мужчина ответил тем, что он лучше нее разбирается в финансовых вопросах. Наивная гражданка поверила и на этот раз. И в последующие два звонка тоже: итого она оформила еще три кредита на сумму 300, 600 и 300 тысяч рублей.

Всего, управляя приложением и имея удаленный доступ к личному кабинету потерпевшей, мошенник похитил с ее счетов свыше 1 600 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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