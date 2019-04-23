Наглость - второе счастье: в Якутии среди бела дня выносили из магазинов платежные терминалы

В Якутии задержали подозреваемых в совершении краж специализированных платежных терминалов. Общая сумма ущерба составила 600 тысяч рублей.

Молодчики орудовали в торговых центрах столицы республики по определенной схеме. Все операции" планировал 33-летний главарь банды, в "послужном списке" которого несколько судимостей. Он заранее выбирал и изучал объект, а затем давал "наводку" исполнителям.

В выходной день, в часы работы торговых центров, несколько крепких парней приезжали на место, демонтировали и выносили аппараты. Их действия были настолько будничными, что посетители и работники магазинов не задавали наглым воришкам никаких вопросов. Всего на счету членов банды 13 краж.

Как сообщает пресс-служба МВД республики, в настоящее время задержаны пятеро подозреваемых в возрасте от 23 до 33 лет. Все они стали фигурантами уголовного дела, трое из них помещены в следственный изолятор.