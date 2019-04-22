2019-04-22T04:05:07+03:00
Происшествия

В Якутии пьяницу-водителя отправят за решетку

Реальный срок получил житель Нерюнгри, неоднократно садившийся за руль нетрезвым
Ольга Донская
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Прокуратура поддержала гособвинение.Прокуратура поддержала гособвинение.Фото: ЯСИА
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В Нерюнгри к реальному лишению свободы приговорили мужчину за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Нарушителя жизнь ничему не научила, и в ноябре 2018 года мужчина, находясь на испытательном сроке за аналогичное нарушение, снова сел за руль пьяным, подвергая опасности окружающих и себя. После первого эпизода осужденный не сделал никаких выводов и не встал на путь исправления, поэтому прокуратура города поддержала гособвинение по уголовному делу и признала его виновным по статье 264 уголовного кодекса – управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления.

- Нерюнгринский городской суд приговорил подсудимого к 1 году 4 месяцем лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года, с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сказано в сообщение прокуратуры Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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