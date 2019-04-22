В Якутии пьяницу-водителя отправят за решетку

В Нерюнгри к реальному лишению свободы приговорили мужчину за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Нарушителя жизнь ничему не научила, и в ноябре 2018 года мужчина, находясь на испытательном сроке за аналогичное нарушение, снова сел за руль пьяным, подвергая опасности окружающих и себя. После первого эпизода осужденный не сделал никаких выводов и не встал на путь исправления, поэтому прокуратура города поддержала гособвинение по уголовному делу и признала его виновным по статье 264 уголовного кодекса – управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления.

- Нерюнгринский городской суд приговорил подсудимого к 1 году 4 месяцем лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года, с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сказано в сообщение прокуратуры Якутии.